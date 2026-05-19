El Benfica ya prepara el sustituto de Mourinho: Rúben Amorim, favorito tras el fracaso en el Manchester United

El conjunto lisboeta se prepara para la marcha del técnico portugués al Real Madrid, y ve en la figura de Amorim un sustituto ideal pese a su pasado en el Sporting de Portugal

El futuro de Rúben Amorim puede dar un giro enorme en Portugal. El entrenador lisboeta, sin equipo desde su salida del Manchester United, negocia su posible llegada al Benfica, según informa el periodista Pedro Almeida.

El movimiento tendría una enorme carga simbólica. Amorim fue futbolista del Benfica, se retiró allí y mantiene una relación especial con el club, pero su gran consagración como entrenador llegó en el Sporting de Portugal, eterno rival de las Águilas, donde conquistó varios títulos nacionales y se convirtió en uno de los técnicos más cotizados de Europa.

Rúben Amorim puede volver al Benfica tras su etapa en el Manchester United

La carrera de Amorim necesita un nuevo impulso después de su paso fallido por el Manchester United. El técnico portugués llegó a Old Trafford con el prestigio ganado en el Sporting, pero no logró asentarse en una Premier League que terminó devorando su proyecto.

Su etapa en Inglaterra se cerró en enero, después de varios meses marcados por los malos resultados, la tensión interna y la falta de continuidad competitiva. En total, dirigió 63 partidos, con 25 victorias y 23 derrotas, unos números insuficientes para un club con la exigencia del United.

El Benfica prepara el relevo de José Mourinho

La posible llegada de Amorim está directamente ligada al futuro de Mourinho. El técnico portugués se prepara para abandonar el Benfica, en medio de informaciones que le colocan como nuevo técnico del Real Madrid.

La situación en Da Luz es delicada. Mourinho terminó invicto en Liga, pero el Benfica acabó tercero y fuera de la Champions, un golpe duro para un club que mide su temporada también por su presencia en la máxima competición europea.

Rui Costa, clave en la posible llegada de Amorim al Benfica

Uno de los factores más importantes es Rui Costa. El actual presidente del Benfica conoce bien a Amorim y siempre ha sido un admirador de su perfil. Ambos coincidieron en el club durante la etapa final del ahora entrenador como futbolista.

Amorim jugó en el Benfica y se retiró allí en 2017, precisamente en una época en la que Rui Costa tenía peso dentro de la estructura deportiva. Esa relación puede ayudar a construir un puente en una negociación que, deportivamente, tendría todo el sentido para las Águilas.

El pasado en el Sporting convierte la operación en una bomba

El gran elemento emocional está en el Sporting. Amorim no es un entrenador cualquiera para la afición verdiblanca. Fue el técnico que devolvió al club lisboeta a la cima, con títulos de Liga en 2021 y 2024, además de dos Copas de la Liga.

Su salto al Manchester United se produjo precisamente por ese éxito. Amorim se convirtió en símbolo de una etapa moderna, competitiva y ambiciosa del Sporting. Por eso, verlo ahora en el banquillo del Benfica sería una de las operaciones más comentadas del fútbol portugués.

Amorim y Benfica, una operación que sacudiría Portugal

El regreso de Rúben Amorim al Benfica sería una de las grandes noticias del mercado de entrenadores. El técnico volvería al club donde fue futbolista, pero lo haría después de haber construido su leyenda reciente en el Sporting.

El Benfica, por su parte, encontraría un sucesor de alto impacto para Mourinho y lanzaría un mensaje fuerte al campeonato: quiere volver a dominar desde el banquillo.

Después del golpe sufrido en Manchester, Amorim tiene ante sí una oportunidad enorme. Regresar a Portugal, volver a sentirse fuerte y demostrar que su fracaso en la Premier fue un tropiezo, no una sentencia.