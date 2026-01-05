El Manchester United despide por sorpresa a Rúben Amorim

El técnico portugués hizo unas incendiarias declaraciones este pasado domingo tras el empate ante el Leeds United en las que dejó claro que no se iría: "Haré mi trabajo hasta que venga otra persona a sustituirme"

El Manchester United ha puesto fin a la aventura de Rúben Amorim en Old Trafford este mismo día 5 de enero, víspera del Día de Reyes. El Manchester United empató este pasado domingo ante el Leeds United y sumó sus segundas tablas consecutivas y un pobre seis de 15 que le deja por el momento fuera de los puestos europeos en la Premier League.

Tras el encuentro, Rúben Amorim fue cuestionado sobre su futuro en el Manchester United y más allá de decir que estaba dispuesto a cumplir su contrato con los 'red devil', se calentó en su respuesta para acordarse de otros entrenadores ilustres en Old Trafford.

Rúbem Amorim dice que no pero el Manchester United lo despide

Rúbem Amorim dejó claro este pasado domingo que su intención era seguir en el Manchester United y se acordó de otros como Mourinho, Conte o Touchel: "Vine aquí para ser el mánager del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, ni (Antonio) Conte, ni (José) Mourinho, pero soy el mánager del Manchester United. Y así va a ser durante 18 meses o hasta que la directiva decida cambiarlo. Esa era mi opinión. Quiero terminar con eso. No voy a dimitir. Haré mi trabajo hasta que venga otra persona a sustituirme".

Y es que en el Manchester United existen dos cargos diferenciados como son el de mánager y el de entrenador. El segundo solo abarca las decisiones dentro del terreno de juego y los entrenamientos. El primero va más allá y le da mucha más responsabilidad a aquella persona que ostenta dicho cargo, en este caso hasta este mismo 5 de enero, Rúbem Amorim.

El técnico luso también se acordó de Gary Neville y de paso lanzó un mensaje para que todos hicieran su trabajo en sus respectivos departamentos: "Ese era el trato. Ese es mi trabajo. No ser entrenador. Si la gente no puede soportar a Gary Neville y las críticas a todo lo que hacemos, tenemos que cambiar el club. Solo quiero decir que vine aquí para ser el mánager, no para ser el entrenador. En todos los departamentos, el departamento de ojeadores, el director deportivo... tienen que hacer su trabajo. Yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante".

El comunicado del despido de Rúben Amorim en el Manchester

Rúben Amorim fue ratificado en el Manchester United el pasado mes de octubre pero tras estas incendiarias declaraciones, su futuro parecía estar más fuera que dentro del conjunto inglés y así se ha confirmado en la mañana de este 5 de enero. Este es el comunicado que ha emitido el Manchester United para informar del despido de Rúben Amorim: "Rubén Amorim ha dejado su cargo como entrenador principal del Manchester United. Rubén fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo. Con el Manchester United situado en la sexta posición de la Premier League, la dirección del club ha tomado a su pesar la decisión de que es el momento adecuado para realizar un cambio. Esto dará al equipo la mejor oportunidad de lograr la posición más alta posible en la Premier League. El club desea agradecer a Rubén su contribución y le desea lo mejor para el futuro. Darren Fletcher se hará cargo del equipo en el partido contra el Burnley el miércoles".

Los números de Rúben Amorim en el Manchester United

Rúben Amorim llegó al Manchester United en noviembre de 2024 para sustituir al también cuestionado Erik ten Hag. El hito más importante de Rúben Amorim en el Manchester United fue la final de Europa League a la que llegó el pasado 21 de mayo y en la que se enfrentó al Tottenham en un bonito duelo inglés que se celebró en San Mamés.

El Manchester United cayó por la mínima y privó a los de Old Trafford de conseguir el billete para la presente temporada de la Champions League. En lo que a números se refiere, Rúben Amorim ha dirigido al Manchester United en un total de 63 encuentros oficiales con un saldo de 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas. En lo que a goles se refiere, su equipo marcó 122 goles a favor y recibió 114 dianas en contra. Ahora y de momento hasta el próximo miércoles, será el turno de Darren Fletcher.