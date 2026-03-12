Real Madrid - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Entre dar caza o descolgarse: blancos y taronjas afrontan u cara a cara que marcará lo que resta de temporada regular en la máxima competición continental

Partidazo el que se viene en el Movistar Arena. Un Valencia Basket lanzado visita al Real Madrid en la 31ª jornada de la Euroliga con el deseo de distanciar un poco más a los blancos, mientras que estos últimos ven el choque igual o más trascendente para no perder terreno en la carrera por ser equipo de playoffs de manera directa.

Son dos equipos que se conocen realmente bien. Coincidiendo en la Supercopa, en la Euroliga y en la Copa del Rey, son ya cuatro las ocasiones en las que se han cruzado con dos victorias para cada uno. El primer encuentro fue en septiembre en la final de la Supercopa, que se adjudicó el Valencia en Málaga. El equipo de Pedro Martínez repitió victoria en el Roig Arena en la primera vuelta de la Euroliga, pero cayó en la cancha del Real Madrid en la Liga ACB y hace tres semanas repitió derrota en la semifinal de la Copa que acogió como anfitrión.

Justo el partido copero es el que trajo más cola. Por un lado los taronjas desperdiciaron una renta de cinco puntos a falta de segundos. Por otro, el técnico del Valencia Basket abrió el debate sobre varias decisiones arbitrales del encuentro y dejó encima de la mesa de que su equipo había sido perjudicado.

Más allá de discrepancias entre los jefes se ambos equipos –Sergio Scariolo contestó a Pedro Martínez–, lo que ahora nos ocupa es que los seis primeros clasificados tras las 38 jornadas de la fase regular accederán directos al cruce previo a la Final Four de Atenas, mientras que los cuatro siguientes jugarán una previa que madrileños y valencianos desean evitar.

La situación clasificatoria de Real Madrid y Valencia Basket

El Valencia Basket, que lleva cuatro victorias seguidas en el torneo, es segundo con 20 triunfos; el Real Madrid es cuarto con 19; y el Dubai, que sería el primer equipo que quedaría eliminado al estar undécimo si ahora acabara la fase regular, tiene 15 victorias aunque podrían ser 16 porque tiene un partido menos.

De esta manera, si el Valencia derrotara al Real Madrid la distancia entre ambos sería de dos partidos pero además el equipo 'taronja' tendría además ganado el 'basket average' particular que decidiría entre ambos en caso de empate final porque ya le ganó en el partido en el Roig Arena (89-76).

En cuanto a las posibles bajas, el Valencia tiene la duda del alero Kameron Taylor, que sufrió un esguince de tobillo en el choque copero ante el Real Madrid y del que Pedro Martínez dijo que no se acaba de recuperar. Sergio Scariolo llega con todos sus chicos disponibles.

A qué hora es el Real Madrid - Valencia Basket de la jornada 31 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 32 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 12 de marzo a partir de las 20:45 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Valencia Basket de la jornada 31 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes 3 (dial 65).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.