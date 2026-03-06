Hezonja y Campazzo salen al paso de los pitos a Sergio Scariolo

Pese a las dificultades frente a la Virtus, el Real Madrid saca el partido adelante para ser el mejor local de la Euroliga con un balance de 14-1

Nada se consigue sin esfuerzo, y menos en esta Euroliga, y si no que se lo digan a un Real Madrid que sufrió de lo lindo para a la Virtus de Bolonia por 92-84. Los italianos, lejos de rendirse al destino, creyeron hasta el final gracias a un Carsen Edwards, pero no pudieron evitar la 14ª victoria de los blancos en el Movistar Arena, la cual llegó con excelentes actuaciones de Mario Hezonja y Facundo Campazzo.

Pese a los pitos a Sergio Scariolo, el Madrid mantuvo la inercia del balsámico triunfo en el último compromiso europeo ante el Bayern, el primero tras la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Baskonia, para imponerse a la Virtus pese a que el pabellón contó con una peor entrada que ante los bávaros, la cual estuvo 'adornada' de silbidos y cierto ambiente hostil.

Sin duda esa imagen de comienzo de partido contrasta con la solidez del equipo en el Movistar Arena, donde acumula el mejor récord de Europa como local con 14-1.

Ya sea por los citados pitos, o por otro motivo, la realidad es que la Virtus arrancó mejor el partido hasta el punto de estar cinco puntos arriba mediado el primer cuarto. No pasó de ahí el susto. Si bien los blancos no se despegaron en el marcador, al descanso ya ganaban por seis puntos.

Abocados a un final apretado

Aunque no pocos esperaban el despegue de los chicos de Scariolo en la segunda mitad, este no solo no se produjo, sino que por momentos, y gracias a los 32 puntos de Edwards, incluso se temió por la victoria. Por suerte para los intereses de la escuadra española, la frialdad de Hezonja y el acierto exterior de Campazzo dieron calma al equipo al colocar el 83-77 en el marcador a menos de tres minutos del final.

La escuadra italiana lo intentó hasta el final, pero el Madrid tiró de madurez para no sufrir en los instante finales y asentarse entre las cuatro primeras plazas de la clasificación.

- Ficha técnica:

92 - Real Madrid (22+24+18+28): Campazzo (12), Abalde (-), Hezonja (19), Okeke (5), Tavares (14) - cinco inicial-, Feliz (6), Maledon (8), Llull (9), Deck (9), Lyles (5), Garuba (5) y Len (-).

84 - Virtus Bolonia (23+17+21+23): Vildoza (15), Edwards (32), Jallow (3), Alston Jr (11), Smailagic (4) -cinco inicial-, Morgan (5), Baiocchi (-), Diouf (4), Diarra (6), Niang (4), Ferrari (-) y Akele (-).

Árbitros: Ilija Belosevic (SRB), Milan Nedovic (SLO), Steve Bittner (GER). Sin eliminados.

Incencias: Partido de la jornada 30 de la liga regular de la Euroliga de baloncesto disputado en el Movistar Arena en Madrid ante 8.368 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Santiago Aguado, miembro de las Juntas Directivas presididas por Florentino Pérez y patrono de la Fundación Real Madrid durante 18 años.