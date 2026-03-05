Olimpia Milano - Barça, en directo hoy el partido de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo
Los blaugrana necesitan la victoria para intentar meterse en puestos de acceso directo a playoffs en la máxima competición continental
(80-66) El Barça ha recortado 13 puntos en cinco minutos. Tiempo muerto del Olimpia Milano.
(80-64) Insiste Parra.
(80-62) Ellis logra la primera de los italianos en el último cuarto.
(78-62) Joel Parra tras el rebote ofensivo.
(78-60) Shengelia para dentro. 10 puntos ya para el georgiano.
(78-58) Triple de Vesely y tiempo muerto de los italianos.
(78-55) Fantástica acción de Shengelia.
(78-53) Clyburn desde el poste.
¡Comienzan los 10 últimos minutos!
¡Final del tercer cuarto! Armoni Brooks clava un triple de auténtica locura para cerrar el tercer cuarto con un rotundo 78-51 y dejar sentenciado el encuentro. Muy flojo el Barça.
(75-51) Guduric, desde el tiro libre.
(72-51) Triple de Joel Parra.
(72-48) Ya son 24 de diferencia... Pesadilla para el Barça.
(69-48) ¡Tremendo Bolmaro!
(66-48) Brizuela clava el triple.
(66-45) Responde Nebo.
(64-45) Mate de Clyburn.
Los árbitros le dan la bola a los italianos.
Revisión en pista por un fuera de banda.
(64-43) Pérdida y Bolmaro no perdona... Tiempo muerto de Xavi Pascual.
(62-43) Está siendo una paliza.
(60-43) Leday no perdona.
(57-43) Clyburn, con la puerta atrás.
(57-41) 16 arriba el Olimpia. Máxima del partido.
(55-41) Qué clase de Bolmaro.
(53-41) Gran acción de Bolmaro.
(51-41) Shengelia al contraataque.
Dos tapones seguidos del Olimpia Milano...
(51-39) Shields, de tres.
(48-39) Shengelia desde la media distancia.
(48-37) Leday rompe la zona.
(46-37) Triple de Satoransky.
¡Comienza la segunda parte!
Esta jugada define cómo ha sido la primera parte para el Barça...
¡Final del primer tiempo! Muy mal el Barça en ataque, que con un 2 de 13 en triples se marcha perdiendo por hasta 12 puntos (46-34). Necesitan despertar los de Xavi Pascual para evitar la que sería la tercera derrota consecutiva. ¡Volvemos en unos minutos!
(46-32) El Olimpia Milano está anotando con comodidad.
(44-32) Recorta Willy desde la personal.
(44-30) Nebo machaca el aro.
(42-30) 2+1 de Leday. Qué pérdida de Punter...
(39-30) No falla Ellis desde la línea.
(37-30) De nuevo Punter.
(37-28) Máxima para los italianos.
(35-28) Leday no perdona en el poste.
(33-28) Triple de Kevin Punter.
Al Barça le está faltando mucho ritmo en ataque. En defensa no están mal, pero con un 1 de 9 en triples están dando demasiada ventaja al rival.
Tiempo muerto de Xavi Pascual.
(33-25) Brooks, de nuevo desde el perímetro.
(30-25) Willy clava dos tiros libres.
(30-23) No perdona Brooks.
(28-23) Brizuela no falla.
(28-21) Vesely, el más acertado de largo.
(28-19) ¡Qué velocidad Guduric!
(26-19) Devin Booker, dominando bajo los aros.
(24-19) Brizuela golpea primero.
¡Arranca el segundo cuarto!
¡Final del primer cuarto! Armani Brooks lo cierra con un triple que deja siete puntos abajo al Barça (24-17). Necesitan reaccionar los de Xavi Pascual.
(21-17) Canastón de Vesely. Fantástica su aportación desde el banquillo.
(21-15) Booker, de tres.
(18-15) Vesely desde el tirple.
(18-12) Recorta distancias Cale.
(18-10) Devin Booker no falla .
(16-10) Dos tiros libres dentro para los italianos.
(14-10) Canastón de Shields.
(12-10) Kevin Punter completa a placer el contraataque.
(12-8) Responde Satoransky.
(12-6) Triple de Leday.
Tiempo muerto en pista. Poco ritmo hasta el momento.
(9-6) Ellis no falla desde la media distancia.
(7-6) Clyburn no deja que se marche el Milano.
(7-4) No perdonan los italianos desde la personal.
(5-4) Shengelia en el poste bajo.
(5-2) Leandro Bolmaro, de tres.
(2-2) La primera es para los italianos, pero responde rápido Willy Hernangómez.
¡Comienza el partido! Primera bola para el Olimpia Milano.
Minuto de silencio en Milán. Esto está a punto de comenzar.
Las amenazas del Olimpia Milano
Lejos de tener una sola pieza que golpee a los rivales, el conjunto italiano tiene varias que pueden hacer daño al Barça, siendo las más destacadas un Armoni Brooks que promedia de 13 puntos por noche, y un Zach LeDay que le pisa los talones con 12,9.
Los chicos de Xavi Pascual se conjuran
Olimpia Milano y Barça, no tan lejos como parece
Actualmente el Barça es octavo con 17 victorias y 12 derrotas, balance que les otorga en el presente un puesto de play-in; los italianos por su parte se encuentran con 14 triunfos y 15 derrotas, lo que les deja muy cerca de los lugares que dan derecho a la mencionada 'repesca'. En resumen: si los catalanes vencen dejarán al Olimpia casi sin opciones, pero si pierden pasarán a ser casi rivales directos.
Habla Xavi Pascual, entrenador del conjunto blaugrana
Ya calienta motores el Barça
La expedición blaugrana sabe que se juega mucho en su visita a tierras italianas, ya que una derrota incluso comprometería su posición como equipo de play-in.
¡Buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir hoy jueves 5 de marzo (a partir de las 20:30 horas) el partido entre Olimpia Milano y Barça, correspondiente a la 30ª jornada de la Euroliga. Los de Xavi Pascual, octavos en la tabla, necesitan ganar para recuperar su sitio entre los clubes con acceso directo a playoffs. ¡Empezamos!
Sin certezas, pero con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa. Así encara el Barça este jueves 5 de marzo (a partir de las 20:30 horas) el partido ante el Olimpia Milano, correspondiente a la 30ª jornada de la Euroliga.
Tras dos derrotas consecutivas que le han hecho caer hasta la octava plaza, el conjunto de la Ciudad Condal quiere que su visita a Milán sea un punto de inflexión, uno que Xavi Pascual tiene claro que debe partir del mejor rendimiento posible de cada uno de sus jugadores.
Aunque la situación del Barcelona no es límite en caso alguno, sí empieza a olerse que en caso de no retomar la senda de victorias puede verse abocado a un play-in que supondría un desgaste añadido para un equipo que ya anda cogido con alfileres.
"Los jugadores jugadores necesitan una victoria para cambiar un poco el rumbo. Estamos en una mala racha y hay que ponerle fin cuanto antes. Siendo los que somos, tenemos que hacerlo todos muy bien, ya que cuando alguien no está bien se nota, y no hay nadie que lo tape ni en defensa ni en ataque. Es importante que casi todos los jugadores estén bien para sumar", expresa el técnico de Gavà.
Queda camino por delante, pero el partido de esta noche es fundamental. Actualmente el Barça es octavo con 17 victorias y 12 derrotas, balance que como vemos les otorga un puesto de play-in; los italianos por su parte se encuentran con 14 triunfos y 15 derrotas, lo que les deja muy cerca de los lugares que dan derecho a disputar la 'repesca' hacia los cuartos de final de la Euroliga. Más claro: si los catalanes vencen dejarán al Olimpia casi sin opciones, pero si pierden pasarán a ser casi rivales directos.
En cuanto a las mayores amenazas de los transalpinos, tenemos a Armoni Brooks con un promedio de 13 puntos por noche, mientras que Zach LeDay le pisa los talones con 12,9.