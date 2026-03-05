Olimpia Milano - Barça, en directo hoy el partido de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

Los blaugrana necesitan la victoria para intentar meterse en puestos de acceso directo a playoffs en la máxima competición continental

¡Buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir hoy jueves 5 de marzo (a partir de las 20:30 horas) el partido entre Olimpia Milano y Barça , correspondiente a la 30ª jornada de la Euroliga . Los de Xavi Pascual , octavos en la tabla, necesitan ganar para recuperar su sitio entre los clubes con acceso directo a playoffs . ¡Empezamos!

La expedición blaugrana sabe que se juega mucho en su visita a tierras italianas, ya que una derrota incluso comprometería su posición como equipo de play-in .

" Los jugadores jugadores necesitan una victoria para cambiar un poco el rumbo . Estamos en una mala racha y hay que ponerle fin cuanto antes. Siendo los que somos, tenemos que hacerlo todos muy bien, ya que cuando alguien no está bien se nota, y no hay nadie que lo tape ni en defensa ni en ataque. Es importante que casi todos los jugadores estén bien para sumar".

Actualmente el Barça es octavo con 17 victorias y 12 derrotas , balance que les otorga en el presente un puesto de play-in; los italianos por su parte se encuentran con 14 triunfos y 15 derrotas , lo que les deja muy cerca de los lugares que dan derecho a la mencionada 'repesca'. En resumen: si los catalanes vencen dejarán al Olimpia casi sin opciones, pero si pierden pasarán a ser casi rivales directos .

Lejos de tener una sola pieza que golpee a los rivales, el conjunto italiano tiene varias que pueden hacer daño al Barça , siendo las más destacadas un Armoni Brooks que promedia de 13 puntos por noche , y un Zach LeDay que le pisa los talones con 12,9 .

¡Final del primer cuarto! Armani Brooks lo cierra con un triple que deja siete puntos abajo al Barça (24-17) . Necesitan reaccionar los de Xavi Pascual.

Al Barça le está faltando mucho ritmo en ataque . En defensa no están mal, pero con un 1 de 9 en triples están dando demasiada ventaja al rival.

¡Final del primer tiempo! Muy mal el Barça en ataque, que con un 2 de 13 en triples se marcha perdiendo por hasta 12 puntos (46-34) . Necesitan despertar los de Xavi Pascual para evitar la que sería la tercera derrota consecutiva. ¡Volvemos en unos minutos!

¡Final del tercer cuarto! Armoni Brooks clava un triple de auténtica locura para cerrar el tercer cuarto con un rotundo 78-51 y dejar sentenciado el encuentro . Muy flojo el Barça.

Sin certezas, pero con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa. Así encara el Barça este jueves 5 de marzo (a partir de las 20:30 horas) el partido ante el Olimpia Milano, correspondiente a la 30ª jornada de la Euroliga.

Tras dos derrotas consecutivas que le han hecho caer hasta la octava plaza, el conjunto de la Ciudad Condal quiere que su visita a Milán sea un punto de inflexión, uno que Xavi Pascual tiene claro que debe partir del mejor rendimiento posible de cada uno de sus jugadores.

Aunque la situación del Barcelona no es límite en caso alguno, sí empieza a olerse que en caso de no retomar la senda de victorias puede verse abocado a un play-in que supondría un desgaste añadido para un equipo que ya anda cogido con alfileres.

Olimpia Milano y Barça, más cerca de lo que parece

