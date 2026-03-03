El Alavés cierra un acuerdo con el recambio de Coudet hasta 2028

Quique Sánchez Flores se convertirá en las próximas horas en el nuevo entrenador del Alavés para las próximas dos temporadas y media en cuanto se confirme la marcha de Coudet a River Plate

El Deportivo Alavés se ha movido con premura ante la marcha de Eduardo 'Chacho' Coudet a River Plate al que esperan en Buenos Aires este mismo miércoles. Al mismo tiempo que iba cristalizando la salida del técnico argentino el conjunto babazorro ha estado trabajando en la contratación de su sustituto y el elegido es Quique Sánchez Flores.

En las últimas horas, toda vez que River Plate y Alavés finalizaban el acuerdo para el adiós de Coudet, el club vitoriano ha intensificado los contactos con el técnico madrileño e incluso hoy mismo podría hacerse oficial, tal y como desvela Fabrizio Romano, y firmará un contrato hasta el final de la presente temporada y dos más, es decir, hasta el 30 de junio de 2028.

Han sido varios los ofrecimientos que han llegado hasta las oficinas de Mendizorroza como ha podido ser la de Francisco Javier García Pimienta pero la prioridad, tal y como informamos en ESTADIO Deportivo, siempre fue la de contratar a Quique Sánchez Flores, un técnico experimentado y cuya última experiencia fue en la en la temporada 23/24, cuando fue fichado por el Sevilla Fútbol Club para lograr la salvación del conjunto hispalense en diciembre de 2023, objetivo que consiguió holgadamente a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato.

Así, el Alavés se hace con un técnico que tiene experiencia en esta situaciones ya que el conjunto blanquiazul es actualmente el decimosexto clasificado de LaLiga con tres puntos de ventaja sobre el antepenúltimo, el Mallorca, con 24 puntos. Si todo marcha según lo previsto, Quique Sánchez Flores debería estar en las próximas horas en Vitoria para ser presentado y coger las riendas del equipo cuanto antes, siendo su debut este mismo domingo frente al Valencia, en Mestalla, a las 21:00 horas, un encuentro ante un rival directo por la permanencia, ya que los ches tan solo tienen dos puntos más, 29.

Otro de los técnico que gustaba en la dirección deportiva del Alavés era el oriotarra Imanol Alguacil, que hace unas semanas fue destituido como técnico del Al-Shabab de Arabia Saudí y se encuentra sin equipo a la espera de un nuevo proyecto en el que enrolarse.

La plantilla del Alavés despide a Coudet con un pasillito

A modo de despedida y aunque todavía no se ha hecho oficial su marcha, la plantilla del Alavés sí que lo ha hecho con un 'pasillo' al técnico argentino y a su cuerpo técnico este pasado lunes. A pesar de los rumores de los últimos días, Coudet dirigió la sesión preparatoria de este lunes después de dos días de descanso tras el encuentro como visitante frente al Levante. Se espera que en las próximas horas Coudet ponga ya rumbo a Buenos Aires y sea anunciado oficialmente como nuevo entrenador de River Plate.