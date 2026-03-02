El adiós más sincero y emotivo del Alavés a Coudet

Sólo faltan pequeños flecos y que ambas entidades lo hagan oficial. Y por si acaso ocurre en las próximas horas, sus jugadores ya le han dejado claro el tipo de entrenador que es

Si lo bueno es breve es dos veces bueno. Eso dice el refranero popular. Y en Vitoria se van a quedar con ganas de más Coudet. Al menos, eso le han demostrado sus jugadores del Alavés en el que podría haber sido su último entrenamiento con el equipo babazorro.

A falta de confirmación oficial, el 'Chacho' va a cerrar en las próximas horas su fichaje por River Plate y, de esta forma, pondrá fin a su etapa en el banquillo albiazul, al que aterrizó el año pasado.

Así, tras dos días de descanso, el conjunto alavesista regresó al trabajo y lo hizo con un ‘pasillo’ tanto al técnico argentino como a su cuerpo técnico este mismo lunes. Un gesto que ha sido visto por todos como la despedida hacia el todavía preparador del conjunto vitoriano.

Y aunque su mente estará ya puesto, a buen seguro, en el cuadro ‘millonario’, Coudet dirigió la sesión preparatoria con la misma intensidad de siempre, sobre todo, tras haber caído frente al Levante (2-0) y haber encendido de nuevo las alarmas del descenso.

El Deportivo Alavés tomó la jornada con normalidad con vistas al importante duelo del domingo ante el Valencia, correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División). El conjunto vasco se encuentra en una delicada situación, decimosexto, con 27 puntos, apenas tres más que el primer equipo en zona de descenso a Segunda; el Valencia es decimotercero, con 29, y también necesita los puntos para no meterse en problemas.

Coudet es el técnico que aparece con más fuerza en la lista para suceder a Marcelo Gallardo, el entrenador más exitoso en la historia del argentino River Plate, con 14 títulos en ocho años y medio (2014-2022), quien presentó su dimisión la pasada semana, en una segunda etapa al frente del banquillo 'millonario' sin éxito.

Aunque anunció su salida el lunes 23, su último encuentro como entrenador franjirrojo fue el 26 de febrero, frente al Banfield. Esa misma mañana, Coudet había comparecido en rueda de prensa y negado cualquier contacto con la entidad de Núñez. No obstante, poco después de terminar el encuentro del Estadio Monumental, en el que el 'Muñeco' volvió a despedirse de 'su' afición, el agente de Coudet, Christian Bragarnik, confirmó a ESPN que River le preguntó por la situación del entrenador. Además, cabe recordar que Coudet finalizana su contrato con el Alavés en junio de 2026, por lo que la directiva blanquiazul entiende que el técnico no pueda dejar escapar una oportunidad como esta para su carrera.

¿Quién será el nuevo entrenador del Alavés?

Como ya informó ESTADIO Deportivo, el principal candidato para ocupar el asiento de Coudet es Quique Sánchez Flores, quien lleva tiempo inactivo esperando un proyecto que le ilusione. Concretamente, desde que abandonara el del Sevilla FC tras media temporada en la entidad nervionense (2023/24).Otros nombres que se baraja en los despachos de Mendizorroza es el de Imanol Alguacil, quien recientemente ha sido destituido del Al Shabab de Arabia Saudí. Eso sí, para aterrizar en Vitoria debería rebajar su caché. Por último, García Pimienta podría ser otra de las alternativas que tienen los dirigentes alavesistas en mente.