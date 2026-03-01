Betis - Sevilla, en directo El Gran Derbi de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en El Gran Derbi el cual es el encuentro estrella de esta jornada 26 de LaLiga. El club verdiblanco busca la victoria para consolidarse en la quinta posición y el blanquirrojo para alejarse de manera definitiva de los puestos de descenso a Segunda división

Betis - Sevilla, la previa de El Gran Derbi sevillano de LaLiga en directo: última hora, alineaciones, árbitro y ambiente de aficiones desde La Cartuja

Les invitamos a seguir este directo para no perderse ningún detalle del que es uno de los partidos más emocionantes, vibrantes y con mayor pasión de todo el fútbol español.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Betis - Sevilla FC. Una nueva edición de El Gran Derbi o el derbi sevillano que es, sin duda, el encuentro más interesantes de esta jornada 26 de LaLiga el cual comienza a las 18:30 horas y que se disputa en el Estadio La Cartuja.

La previa del partido ha transcurrido con total normalidad aunque sí es cierto que los Cuerpos y Miembros de Seguridad del Estado, concretamente la Policía Nacional, han intervenido para evitar dos reyertas entre radicales del Real Betis y el Sevilla FC.

De este modo, el Real Betis está descansado y tiene el objetivo de ganar El Gran Derbi al Sevilla FC al cual ya derrota en el partido de la primera vuelta por 0-2 gracias a los goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira.

El Real Betis llega a este partido después de una semana en la que ha podido preparar el encuentro a conciencia. La clasificación directa a octavos de final de la UEFA Europa League ha permitido que el equipo que entrena Manuel Pellegrini no haya tenido que disputar la eliminatoria de play off, como sí ha tenido que disputar el RC Celta por ejemplo.

El Sevilla FC, que no parte como favorito, tiene mucho que ganar y menos que perder, pero tiene el objetivo de intentar resarcirse del derbi sevillano de la primera vuelta que perdió por 0-2.

El Sevilla FC, por su parte, llega con la tranquilidad de que tiene 5 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división. Un detalle que tiene mucha importancia antes de jugar El Gran Derbi contra el Real Betis, ya que el equipo entrenado por Matías Almeyda no tiene presión añadida y debería jugar con mayor soltura y fluidez.

Absolutamente todo lo que pase te lo vamos a contar en directo por aquí. Además, podrás disfrutar del partido vía online. Desde las 17:00 horas y hasta el término de este encuentro de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, ED conectará a través de los canales de este periódico tanto en YouTube como en Twitch; así como en plataformas de podcast como Spotify e iVoox.

Los jugadores del Real Betis ya han salido de su hotel de concentración y están rumbo al Estadio La Cartuja en donde les espera un gran recibimiento ya que los aficionados del equipo verdiblanco ya llenan la Isla de La Cartuja.

En el Sevilla FC, por su parten, tiran de leyendas e iconos como los desaparecidos Antonio Puerta o José Antonio Reyes para extra motivar a sus futbolistas que saben que una victoria contra el Real Betis en este momento puede darles un impulso para lo que resta de temporada en LaLiga.

Los aficionados del Sevilla FC ya se encuentran en el Estadio La Cartuja al cual han llegado en tren, mientras que los seguidores del Real Betis está fuera del coliseo y han desplegado varias pancartas en alusión al eterno rival.

Entrando ya a analizar el aspecto meramente deportivo, el Real Betis llega a este El Gran Derbi contra el Sevilla FC con 42 puntos en la clasificación de LaLiga. De ganar consolidaría la quinta posición que actualmente ostenta y seguiría en persecución del Atlético de Madrid y del Villarreal CF que son ahora mismo tercero y cuarto respectivamente.

Por otro lado, el Sevilla FC tiene 29 puntos en la clasificación de LaLiga y se encuentra en mitad de la tabla. Pase lo que pase en El Gran Derbi, el equipo que entrena Matías Almeyda mantendrá, como mínimo, cinco puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división. Si vence dará un salto clasificatorio y vivirá, a priori, un final de temporada tranquilo sin tener nada que perder y mucho que ganar.

Ya hay alineación titular del Real Betis confirmada. Estos son los once futbolistas elegidos por el entrenador Manuel Pellegrini para ganar El Gran Derbi al Sevilla FC.

No hay sorpresas en el once titular del Real Betis de cara a este derbi sevillano:

Alineación titular del Sevilla FC también confirmada. Estos son los once jugadores seleccionados por Matías Almeyda para ir a ganar el derbi sevillano al Real Betis.

El Sevilla FC no tiene disponibles a los lesionados Marcao y Rubén Vargas, ni con los sancionados Nianzou y Joan Jordán. Matías Almeyda, entrenador del equipo de Nervión, tampoco estará en el banquillo porque cumple 7 partidos de sanción.

El Real Betis no puede contar con Valentín Gómez, que está sancionado, y con los lesionados Isco, Lo Celso y Amrabat.

Una vez se conocen ya las alineaciones titulares de los dos equipos, Real Betis y Sevilla FC, repasemos las bajas que tienen para este El Gran Derbi que comienza en menos de una hora.

El Sevilla FC anuncia que Neal Maupay es baja de última hora por unas molestias físicas que sufrió en el entrenamiento de este pasado sábado. No está ni en el banquillo contra el Real Betis aunque el club de Nervión espera que el atacante esté disponible contra el Rayo Vallecano.

Hay un ambientazo en el Estadio La Cartuja. Bengaleo de los aficionados del Real Betis y pancartas para dar mucho color.

No se quedaron atrás los aficionados del Sevilla FC que también aportan su dosis de color a este El Gran Derbi.

Menos de 30 minutos para el comienzo del partido entre Real Betis y Sevilla FC. Recordamos los onces titulares de los dos equipos.

Real Betis Balompié y Sevilla FC se enfrentan, a partir de las 18:30 horas en el Estadio La Cartuja, en una nueva edición de El Gran Derbi o el derbi sevillano que es, sin duda, el partido más interesante de la jornada 26 de LaLiga. Un encuentro que afrontan los dos equipos con objetivos muy distintos ya que el Real Betis Balompié quiere la victoria para consolidar la quinta posición de la clasificación de Primera división, mientras que el Sevilla FC desea el triunfo para alejarse de manera definitiva de los puestos de descenso a Segunda división.

Así llega el Real Betis al derbi sevillano contra el Sevilla FC

El Real Betis llega a este derbi sevillano contra el Sevilla FC después de haber empatado a uno el pasado fin de semana contra el Rayo Vallecano y con una semana limpia ya que su buen hacer en la fase de liga de la UEFA Europa League le permitió pasar directamente a octavos de final y no tener que jugar estos días la eliminatoria de play off.

El Real Betis Balompié actualmente es quinto clasificado de LaLiga con 42 puntos y, sobre el papel, parte con el cartel de favorito por su mejor temporada que el Sevilla FC y por jugar este derbi en casa.

En el capítulo de bajas, el Real Betis Balompié y su entrenador Manuel Pellegrini no pueden contar para este partido contra el sancionado Valentín Gómez y con los lesionados Isco, Lo Celso y Amrabat.

Así llega el Sevilla FC al derbi sevillano contra el Real Betis

El Sevilla FC, por su parte, llega a este partido contra el Real Betis con más tranquilidad que en semanas anteriores ya que los últimos resultados obtenidos le han permitido alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. Menos presión para el equipo que entrena Matías Almeyda que además tiene poco que perder frente al Real Betis Balompié. De sacar un resultado positivo tanto el equipo como el entrenador saldrán reforzados.

El Sevilla FC actualmente suma 29 puntos en la clasificación de LaLiga y tiene una ventaja de 5 puntos sobre el RCD Mallorca, en puestos de descenso a Segunda división, que además ya ha jugado su partido de esta semana el cual perdió contra la Real Sociedad por 0-1.

En cuanto a las bajas, lo más destacable es que Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, no puede estar en el banquillo dirigiendo a su equipo porque sigue cumpliendo la sanción de 7 partidos y, por tanto, verá el partido desde uno de los palcos del Estadio La Cartuja. El Sevilla FC no puede contar con los lesionados Rubén Vargas y Marcao y con los sancionados Nianzou y Joan Jordán.

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, del colegio vasco, es el encargado de pitar este derbi sevillano entre Real Betis Balompié y Sevilla FC correspondiente a la jornada 26 de LaLiga.