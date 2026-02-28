Real Betis - Sevilla FC, cara a cara: la Inteligencia Artificial de Olocip señala a los mejores en El Gran Derbi

Pablo Fornals y Djibril Sow son los futbolistas más en forma de los dos conjuntos hispalenses en la previa de este encuentro correspondiente a la jornada 26 en LaLiga EA Sports

Ambiente de gala en Sevilla. Si este sábado ha sido festivo en la capital de Andalucía por el 28-F, más aún lo será este domingo 1 de marzo, día en el que la ciudad separa las dos mitades que le dividen en El Gran Derbi que enfrentará a Real Betis y al Sevilla FC en el Estadio de La Cartuja. Después de cuatro partidos sin perder, con 10 puntos de 15, llegan los verdiblancos; sólo una derrota en las cinco jornadas de la segunda vuelta para los blanquirrojos, con 8 de 15.

Manuel Pellegrini y el sancionado Matías Almeyda tienen algunas posiciones muy claras en sus respectivas alineaciones, aunque en otras existen más dudas. En medio de todo este contexto previo, ESTADIO Deportivo ha recurrido a la Inteligencia Artificial de Olocip para dibujar el cara a cara de este derbi.

Los futbolistas más determinantes del Betis y del Sevilla, frente a frente, aparecen valorados en función del impacto de sus respectivos rendimientos individuales en el juego colectivo de sus equipos. Pablo Fornals se lleva la palma como el más decisivo del derbi y uno de los mejores de LaLiga este curso, mientras que Djibril Sow es el hombre del momento en en los visitantes.

En la portería: Álvaro Valles vs. Odysseas Vladodimos

En las porterías, los titulares parecen muy claros, a pesar de que ninguno de los dos empezó la temporada con ese rol. Álvaro Valles suma 1.667 minutos y ha terminado imbatido en seis de sus 17 citas ligueras (21 goles encajados). Tampoco está nada mal la hoja de servicio de Odysseas Vlachodimos, quien viene de ser premiado con la Mejor Parada de LaLiga en febrero, acumula 2.082' y ha dejado su portería a cero en cuatro de 21 jornadas (32 G.C.).

En base al impacto de sus acciones en el desempeño de sus respectivos equipos, la Inteligencia Artificial de Olocip le otorga al meta del Betis un mayor valor total -3,1 frente a 2,9 del sevillista- y parcial -0,2 ante 0,1 cada 90'-.

En los laterales: Aitor Ruibal y Ricardo Rodríguez vs. Juanlu y Gabriel Suazo

Sin Valentín Gómez, sancionado; y con Oso recién salido de lesión, el lateral izquierdo también tiene claros favoritos en Ricardo Rodríguez y Gabriel Suazo, quien se impone en esta casilla de la quiniela del derbi con un valor de 1,8 para el chileno frente al 1,4 del suizo.

Más dudas hay en el lateral derecho, aunque la IA apuesta por el siempre cumplidor Aitor Ruibal (4,4 de valor total y 0,3 por jornada) sobre Héctor Bellerín y por Juanlu Sánchez (1,3 y 0,1) en detrimento de José Ángel Carmona.

Los centrales, valores seguros: Diego Llorente - Natan vs. Azpilicueta - Kike Salas

Dos de los futbolistas que la Inteligencia Artificial señala entre los más fiables y regulares de El Gran Derbi estarán en el perfil zurdo de las defensas: el bético Natan de Souza, que cuenta con un mayor valor total (4,2 vs. 3,9) con el sevillista Kike Salas, con mayor valor por partido (0,2 vs 0,3).

Sus respectivos acompañantes también tienen muchos puntos en común, pues son más que fiables pero han podido jugar muy poco por culpa de las lesiones: 456' suma Diego Llorente (1,5 y 0,3 por 90') y 968' acumula César Azpilicueta (1,6 y 0,2).

Los centinelas del muro: Marc Roca y Nemanja Gudelj

Con muchos matices, porque ocupan posiciones muy diferentes. Marc Roca juega como pivote, acompañado en los últimos partidos por dos mediocentros creativos escalandos. Su valor ha crecido notablemente en los últimos encuentros y se acerca a su mejor versión (2 y 0,1). Por su parte, Nemanja Gudelj ha acabado ganándose un sitio de titular después de que Matías Almeyda recuperase el dibujo de cinco atrás y como líbero se ha asentado (3,3 de valor total y 0,2 por encuentro).

El 'todocampismo' de Fornals y Fidalgo contra los 'multipulmonares' Batista Mendy y Agoumé

Igual que con Roca y Gudelj, son roles muy distintos. Lo que en cualquier caso es incuestionable es que hablar de Pablo Fornals es hacerlo de uno de los mejores futbolistas de la presente temporada: seis goles y seis asistencias suma. La IA le otorga un elevadísimo valor total de 8,8 (0,4 cada 90') que le sitúa como el futbolista más determinante de El Gran Derbi. No es baladí el trabajo de equilibrio que aporta Batista Mendy como pivote nervionense (1,8 y 0,1).

Junto a ellos estarán el recién llegado Álvaro Fidalgo, a quien no le ha dado tiempo a convencer a la IA (-0,1 total y 0,03 por choque) y el siempre determinante Lucién Agoumé, que aparece como uno de los más fiables de este Sevilla FC (3,4 y 0,2).

Antony y Sow, los más determinantes a día de hoy en el Betis - Sevilla

El hecho de haber dibujos dispares obliga a otra comparación no tan forzosa como parece a simple vista. Porque el extremo derecho del Real Betis Antony dos Santos y el casi mediapunta del Sevilla FC Djibril Sow vienen determinando los últimos resultados de sus equipos. Seis goles y cinco asistencias lleva en esta Liga el brasileño (6,4 -segundo tras Fornals- y 0,3), mientras que el suizo viene de enlazar dos partidos seguidos marcando -ya suma cuatro- y obtiene la mejor puntuación de su equipo, según la IA (5,2 y 0,3).

Abde y Cucho Hernández vs Neal Maupay y Akor Adams: la batalla del gol

Ez Abde suma 5 goles y 5 asistencias en LaLiga 25/26, aporte que le sitúa como otro de los puntales de este Betis (4,4 de valor total y 0,3 de parcial). Efecto gaseoso ha tenido la irrupción de Neal Maupay desde su golazo en Mallorca, aunque es fijo en ese rol de atacante móvil que se abre o baja a recibir pero del que se espera más (0,6 y 0,2).

Pese al buen hacer de Cédric Bakambu en los últimos partidos, el '9' para la IA es cosa del recuperado 'Cucho' Hernández (3,2 y 0,2) y de Akor Adams (1 y 0,1), quien volvió muy enchufado de la Copa de África pero lleva un tiempo sin ver portería. Ocho dianas y tres asistencias para el colombiano; 6+3 presenta la hoja del nigeriano.