El beticismo se concentra en masa en La Cartuja para dar el último aliento antes del derbi

El feudo verdiblanco ha sido el lugar elegido para que los béticos puedan animar a sus jugadores antes del derbi sevillano, estando muchos aficionados presentes en las gradas con el ánimo de poder dar un paso importante hacia la victoria, siendo la cifra cercana a los 20000

El Estadio de La Cartuja ha vivido una gran previa del derbi sevillano. El Real Betis, para amenizar la espera este encuentro, ha decidido que la sesión previa a este vital partido se haga en su feudo con toda su gente. Una habitual tradición que, en este caso, no ha contado con el Sevilla FC, que ha apostado por la tranquilidad a la hora de afrontar el duelo frente al eterno rival. El favoritismo está claro, y es que la entidad de Heliópolis se encuentra en una posición privilegiada de la clasificación, con la posibilidad de poder luchar con los puestos de la Champions League.

La afición sabe que, en este tipo de partidos, lo importante es el factor emocional a los pupilos de Manuel Pellegrini. Y, para eso, no han dudado en acudir en masa a la Isla de La Cartuja. Desde primera hora de la mañana, ya eran muchos los béticos que paseaban con su respectiva indumentaria por los alrededores del estadio. Y, lo más importante, es que muchos de ellos eran los más pequeños de la casa, que han podido disfrutar de una magnífica mañana junto a sus ídolos futbolísticos. A todo eso hay que sumar la excelente temperatura, lo que le dio un mayor aliciente a esta cita.

Los jugadores, sobre las 11:00, saltaron al césped de La Cartuja acompañados del himno del Real Betis. Desde el club informan que son más de 20.000 los béticos que se han dado cita en el entrenamiento, aunque no dejó de entrar gente ya bien avanzado el entreno. El público acompañó a esta salida del equipo, que no dudó en dar una pequeña vuelta al terreno de juego, teniendo la oportunidad de recibir los ánimos y el aliento de los aficionados verdiblancos por cada esquina que recorría el conjunto bético. Los cánticos no paraban de sucederse, y muchos eran en recuerdo del eterno rival, algo normal en la previa de este encuentro. Sin embargo, tampoco se dudó en ovacionar a varias piezas importantes del equipo, siendo uno de los más aclamados Manuel Pellegrini, que no dudó en responder a los cánticos con aplausos hacia ese sector.

En cuanto a la nómina de jugadores, todo normal sobre el césped. Isco, Amrabat y Lo Celso fueron las bajas de la sesión, estando el resto entrenando con total normalidad junto al resto de sus compañeros. Al principio de semana, parecía que el que apuntaba a no llegar a este encuentro era Aitor Ruibal, aunque ha estado ejercitándose desde comienzos de esta semana y también ha estado en esta sesión previa. La emotividad y la arenga es lo que ha marcado a una sesión antes de un partido muy ilusionante para la afición.