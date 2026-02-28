Una peña sevillista y otra bética, a escasos metros, viven con guasa sevillana la semana más importante del año

En el barrio del Tiro de Línea, la rivalidad entre el Real Betis y el Sevilla FC se transforma en un ejemplo de hermandad. Separadas por apenas unos metros, dos peñas comparten nombre, ubicación y una forma única de entender el fútbol: sin enemigos pero con mucha guasa

Sevilla es una ciudad dual por definición. En cada familia suele haber un bético y un sevillista, y la ciudad se parte en dos cada semana que se disputa un derbi. Sin embargo, existe un rincón donde esa partición no es una grieta, sino una costura. En el barrio del Tiro de Línea, la distancia que separa al verde del rojo es de 137 pasos.

Esa escasa distancia ha sido la que ha recorrido ESTADIO deportivo para contar una historia de sevillanía pura. A un lado, la Peña Cultural Bética Nuestra Señora de las Mercedes; al otro, su homónima, la Peña Cultural Sevillista Nuestra Señora de las Mercedes. Comparten nombre, comparten ubicación y comparten devoción por la virgen del barrio.

La identidad de un barrio

"Es un orgullo que tengamos el mismo nombre", afirma Roque, presidente de la peña bética, mientras recibe con un abrazo a su homólogo sevillista. Para Roque, la seña de identidad del barrio está por encima de los colores. En su sede, las paredes hablan de historia: fotos en blanco y negro de equipos legendarios, azulejos con el escudo del Betis, las imágenes religiosas que explican que aquí el fútbol y la fe caminan de la mano.

Miguel Ángel, presidente de la peña sevillista, coincide en la importancia del ambiente. "La peña es la peña", dice con rotundidad. En su feudo, los cuadros de los títulos de la Europa League conviven con los recuerdos de jugadores que marcaron época. Pero lo más importante no es el sentimiento sevillista, sino quién entra por la puerta de la peña, indistintamente de sus colores.

El aficionado bético que nunca falta en la peña sevillista

Uno de los momentos más sinceros y bonitos del reportaje es la presencia de Manuel, un socio bético que, curiosamente, pasa sus días en la peña sevillista. "Soy bético, pero tengo mis amistades aquí y tengo mucha educación. Si estoy viendo al Sevilla con otro equipo, yo no canto los goles en contra", explica Manuel.

Este socio bético tiene muy claro que el fútbol en Sevilla no separa, une: "El fútbol es para hacer amistad, no para crear enemistad". Mientras habla, incluso se enfunda una bufanda del Sevilla FC, demostrando que la convivencia es la rutina diaria en este barrio.

La guasa Sevillana

La longevidad de estas instituciones refuerza su vínculo. Enrique, expresidente de la peña sevillista, recuerda que la entidad se fundó en 1961, aunque la bética es ligeramente más antigua, datando de 1958. Décadas de historia en las que el "pique" ha sido el motor de la diversión.

"El pique es el que debe ser", confiesa Roque entre risas. "Viva el Betis manque pierda, pero si puede perder el Sevilla, mejor". Esa ironía, esa guasa sevillana, es la que permite que béticos y sevillistas convivan juntos, bromeen sobre quién está más nervioso ante el próximo derbi y, al final del día, se deseen suerte con la boca pequeña.

Ejemplo de Sevillanía

Este reportaje de Estadio Deportivo nos recuerda que, más allá de la tensión de los 90 minutos y la competitividad de un derbi, el fútbol en los barrios sigue siendo la unión social. Los 137 pasos que separan a las peñas de Las Mercedes son un claro ejemplo de sevillanía que debería dominar por cada rincón de la ciudad.

Como dicen sus protagonistas: "Que gane el mejor... o el que tenga más suerte". Porque en este barrio del Tiro de Línea, pase lo que pase en el marcador, el lunes volverán a convivir en armonía y con la guasa sevillana.