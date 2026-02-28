Real Oviedo - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 26 de LaLiga

El Real Oviedo y el Atlético de Madrid se reencuentran en el Carlos Tartiere tras hacerlo por última vez en Segunda división

La última visita en la Liga del Atlético de Madrid al Carlos Tartiere pertenece a Segunda División, con un triunfo en 2002 por 2-3 del equipo rojiblanco, ahora en periodo de transición en esta competición, pendiente del futuro de Antoine Griezmann y enfocado en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, en contraste con la trascendencia del partido para el Oviedo, que se juega una ‘final’ por la permanencia.

Ganador tan solo de uno de sus últimos cuatro encuentros de Liga o de tres de los ocho duelos de 2026 en este torneo, el Atlético va tres puntos por detrás del Villarreal, en la tercera plaza, pero ha recobrado un margen de error de seis puntos respecto al Betis, el quinto de la clasificación, con su triunfo del pasado sábado contra el Espanyol, por 4-2.

Enfrente, el Real Oviedo, colista de Primera División, suma 17 puntos y está a ocho de un Rayo Vallecano que ahora marca la permanencia, aunque la semana que viene ambos juegan en Vallecas el partido que tienen pendiente. Con el uruguayo Guillermo Almada a los mandos, el Oviedo solo ganó un partido, perdió tres y empató cuatro, aunque las sensaciones son más positivas que con sus antecesores.

Real Oviedo - Atlético de Madrid: fecha y horario del duelo de la jornada 26

El encuentro de la jornada 26 entre Real Oviedo y Atlético de Madrid está programado para el sábado 28 de febrero a las 21:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

¿Dónde ver en directo en televisión el duelo de la jornada 26 de LaLiga entre Real Oviedo y Atlético de Madrid?

El Real Oviedo - Atlético de Madrid de la jornada 26 de LaLiga es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar LaLiga.

¿Cómo seguir online el Real Oviedo - Atlético de Madrid?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Oviedo - Atlético de Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Carlos Tartiere. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas que deje el duelo de la jornada 26 de LaLiga