Una nueva petición de Simeone a Lookman: "Necesitamos que sienta la camiseta del Atlético de Madrid de la misma manera que siente la de Nigeria"

El entrenador del Atlético de Madrid, que no se moja con la posible salida de Griezmann, va más allá con Lookman tras pedirle trabajo defensivo y hace un llamamiento al nigeriano para que sienta la camiseta del Atlético de Madrid de la misma forma que la de Nigeria

El Atlético de Madrid, tras conocer a su rival en la Champions League y con la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en breve, se olvida del ruido exterior para centrarse en el duelo ante el Real Oviedo. El momento de temporada que se le viene encima a los rojiblancos es delicado y Simeone necesita de sus mejores jugadores, especialmente de Lookman, al que el técnico argentino pide que sienta la camiseta como si fuese la de Nigeria.

Simeone hace una nueva petición a Lookman en el Atlético de Madrid

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró este viernes que el conjunto rojiblanco necesita que Ademola Lookman “sienta la camiseta” como la de la selección de Nigeria, porque, "en ese estado", es un jugador “muy importante”. “Llegó con mucha ilusión, muchas ganas de seguir creciendo y ayudarnos y nosotros ayudarlo a él a seguir creciendo. Necesitamos que nos siga dando todo eso ofensivamente y agregarle un trabajo defensivo, que lo tiene, porque lo ha hecho mucho, sobre todo en Nigeria con su selección”, repasó el técnico en rueda de prensa. “Necesitamos que sienta la camiseta de la misma manera que siente la de Nigeria y pueda representar al Atlético de Madrid en ese estado, porque en ese estado es un jugador muy importante y lo necesitamos de esa manera”, afirmó el entrenador del Atlético de Madrid.

La decisión de Griezmann, en el aire

La petición de Simeone a Lookman se intensifica debido a los rumores acerca de la posible salida de Griezmann en marzo rumbo a la MLS. "No voy a hablar de temas que no sabemos qué va a suceder. Me centro en lo que dije el otro día, fui bastante claro y no voy a repetir lo importante que es Antoine para nosotros”, explicó primero en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino. Después, entre la insistencia de las preguntas de la prensa, el técnico fue más allá: “Estamos hablando con Antoine. Él sabe lo importante que es para nosotros y no hay que meterle ni presión ni hablar de más. Enfocarnos en lo que tenemos por delante, que es muy bonito; Oviedo, Barcelona, Real Sociedad, Tottenham… No hay espacio”.

Simeone se centra en el duelo del Atlético de Madrid ante el Real Oviedo

Mientras tanto, fiel a su filosofía, Simeone prefiere centrarse en el siguiente duelo ante el Oviedo para seguir creciendo en LaLiga. “Centrarnos en el partido a partido, con la intención de llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. El Oviedo es un equipo que ha mejorado mucho en estos últimos ocho partidos, se le ve con un ritmo diferente, con un juego directo importante y me imagino un partido duro, como lo son todos en la liga española”, aclaró