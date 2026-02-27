El Tottenham, según Simeone y Alemany: "Es un equipo de máximo nivel, top Premier League"

Tanto el técnico rojiblanco como el director de fútbol han valorado el rival de los octavos de final de la Champions League aunque sin dejar de lado lo importante ahora mismo, el partido ante el Real Oviedo

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado por sala de prensa para analizar cómo llegan sus jugadores al partido de este sábado frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere en medio de los rumores de la posible salida de Antoine Griezmann rumbo a la MLS.

Pero el técnico argentino ha querido centrar el foco en lo deportivo, en el Real Oviedo, aunque también ha valorado el emparejamiento de la Champions League frente al Tottenham tras el sorteo de esta mañana. "Es un rival duro, un rival importante en el fútbol mundial y, bueno, ya hablaremos cuando estemos más cerca del partido", ha dicho el argentino.

Aunque ha sido inevitable que hayan salido más preguntas en torno al próximo rival de Champions y si se consideran favoritos ante los ingleses. "No estoy pensando, sinceramente, en estos momentos en la Champions. Estoy pensando en el Oviedo y hablaré del Oviedo", ha zanjado aunque de nuevo Simeone tuvo que responder a una última cuestión del cruce contra el Tottenham.

"Repito lo mismo, aunque sea reiterativo. Vamos a jugar mañana con el Oviedo. La Champions llega dentro de diez días, si no me equivoco, o más. Así que ya habrá tiempo de hablar de la Champions", finalizó.

Mateu Alemany analiza el rival de Champions: el Tottenham

Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid, sí que habló largo y tendido sobre el Tottenham, su rival en los octavos de final de la Champions League. "Nosotros sabíamos que cualquiera de los dos (el otro rival posible era el Liverpool) eran complicados. Hay que fijarse en la trayectoria en Europa del Tottenham que ha sido brillante no sólo en esta temporada, sino también la pasada. Es un equipo de máximo nivel, nivel 'top' Premier y máxima dificultad. Es importante concentrarnos en nuestro rendimiento y respetar mucho a un rival muy complicado", declaró a Movistar+ en Nyon, en Suiza, después del sorteo.

Pese a todo, Alemany fue cauto ante un posible pase a cuartos de final: "Lo importante es que tenemos un partido en Oviedo en la Liga importante, el martes uno trascendental en Barcelona y seguimos. Hasta que nos toque el Tottenham, estaremos donde tenemos que estar, que es lo más próximo".

El dirigente rojiblanco también habló del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona "está claro que es importantísimo pero también los octavos de la Liga de Campeones son importantes y estar fuertes en la Liga e intentar estar lo más arriba posible". "Tenemos que estar en las tres y que los platos estén rodando el máximo tiempo posible", añadió.