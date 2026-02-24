El CTA resuelve la polémica del penalti que dio la victoria al Athletic sobre el Elche

A pesar de las protestas del conjunto franjiverde, y de la opinión de algunos expertos arbitrales, desde el Comité Técnico de Árbitros consideran que el VAR actuó correctamente al avisar a Hernández Hernández y el canario acertó al decretar la pena máxima

La victoria del Athletic sobre el Elche el pasado viernes, la tercera consecutiva del conjunto bilbaíno en LaLiga, vino cargada de polémica. En el minuto 85, con empate a uno en el marcador, Alejandro Hernández Hernández decretó penalti al ser avisado desde la sala VOR por Carlos del Cerro Grande. En directo, el colegiado canario no había visto nada punible en la acción en la que Bigas impactó con el rostro de Laporte en su intento de despeje. Una jugada muy protestada por los franjiverdes al entender que fue el central rojiblanco el que bajó demasiado su cabeza para tratar de rematar.

Las protestas del Elche

En la banda, Eder Sarabia se las tuvo tiesas con Ernesto Valverde a raíz de esa controvertida decisión que significó a la postre el tanto de Guruzeta desde los once metros y la derrota final del cuadro ilicitano por 2-1. "Es una puta vergüenza", llegó a decirle el jugador visitante, Yago Alonso, al árbitro del partido, que así lo recogió en su acta, mientras que la grada de animación Fondo Sur 1923 emitió un comunicado manifestar su "indignación ante el nivel de los arbitrajes".

La opinión de los expertos

Incluso hubo expertos arbitrales que respaldaron ese malestar del Elche. Para la web especializada Archivo VAR, por ejemplo, "Del Cerro Grande sigue reinventando el reglamento en LaLiga EA Sports", indicando que "Laporte baja en exceso la cabeza para rematar y, tras hacerlo, es golpeado por Bigas", por lo que con el reglamento en la mano considera que fue juego peligroso.

Para el ex colegiado internacional Eduardo Iturralde González, por su parte, se trata de "un problema de interpretación", pues en el reglamento no se especifica hasta dónde hay que bajar la cabeza para que se considere juego peligroso. "Generalmente, como norma aunque no esté escrita, los árbitros la señalan si se disputa el balón por debajo de la cintura" explicó en la Cadena Ser, recalcando que si Hernández Hernández podría haber tomado cualquier de las dos decisiones.

Pero para el Comité Técnico de Árbitros, en cambio, no hay dudas. La jugada en cuestión ha sido analizada por el programa ‘Tiempo de Revisión’ y en el mismo se considera que Del Cerro Grande acertó plenamente al avisar a su compañero, que también actuó de forma correcta con la señalización de la pena máxima que tanto ha dado que hablar.

Lo que dicen los árbitros

“Un atacante del Athletic remata de cabeza al recibir un balón aéreo y, acto seguido, recibe un impacto en la cara al ser golpeado con la pierna por parte de un jugador del Elche en su intento de disputar el balón, sin éxito", apunta el citado espacio en su descripción la jugada, que fue percibida como tal por el árbitro principal, "pero el VAR detecta un impacto temerario en el rostro y recomienda su revisión”.

Fue entonces cuando el canario acudió al monitor para corregir su decisión primera y mostrar además la cartulina amarilla a Bigas, concluyéndose que el reglamento respalda todo lo que sucedió. “La regla 12 explica que todo impacto temerario que ponga en riesgo la integridad del adversario, debe sancionarse. El CTA considera que el VAR actuó correctamente, ya que existía error claro y manifiesto y la decisión final de señalar penalti y mostrar la tarjeta amarilla es acertada”, sentencia.