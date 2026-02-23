La Premier League tienta a la última perla de Lezama: el Athletic tiene un plan

Ya hay clubes ingleses que han preguntado por la situación el joven cancerbero Mikel Santos, pero la entidad rojiblanca lo tiene blindado y la idea consensuada por todas las partes es que se marcha cedido a Segunda división en la 26/27

El Athletic Club siempre mima con especial atención a una cantera que es la base de su proyecto y su filosofía. Por ello, es difícil en que en Ibaigane accedan a desprenderse de algunas de las perlas que se curten en Lezama. Aunque obviamente hay muchas de ellas que despiertan la atención de otros clubes. Es el caso del joven guardameta Mikel Santos, que de momento tiene las puertas del primer equipo cerradas ante el estatus de Unai Simón, si bien hay muchas esperanzas puestas en su proyección y un plan trazado de cara al futuro.

Varios 'Segundas' quieren su cesión

Según el diario As, ya hay varios equipos de Segunda división interesados en solicitar su cesión de cara a la próxima temporada, como sucede también con el central Aimar Duñabeitia. Y todo apunta a que ese será el camino que tomará, pues él mismo considera que es el mejor paso para seguir con su progresión. Aunque al mismo tiempo también hay conjuntos de la poderosa Premier League pendientes de su evolución que han preguntado por su situación.

Tras la senda de Kepa Arrizabalaga

No hay que olvidar el gusto que existe en Inglaterra por los porteros españoles, como David Raya o Kepa Arrizabalaga, que fue precisamente el último gran traspaso del Athletic, al poner rumbo al Chelsea en 2018 a cambio de 80 millones de euros. Por ello, no se descarta que desde el fútbol británico muevan ficha de cara al futuro, si bien la entidad rojiblanca tiene bien atado a su canterano con un contrato hasta 2028 que incluye una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

Muy del gusto de Ernesto Valverde

El cancerbero bilbaíno, de 21 años, aún no se ha estrenado a las órdenes de Ernesto Valverde, que pese a ello lo tiene muy bien considerado. Sí ha entrado en tres convocatorias en LaLiga y en varias más en la Champions. Pero es un habitual en el trabajo de la primera plantilla y todo el entramado técnico de Lezama confía en que más pronto que tarde dará el salto a la elite, destacando tanto sus reflejos bajo palos como su juego de pies, además de su carácter humilde.

La elevada competencia en la portería del Athletic

Por su parte, Mikel Santos también desea seguir ligado al Athletic y entiende que el siguiente paso debe ser el de su estreno en categoría profesional en la 26/27. Como muchos otros 'cachorros', la Segunda división se presenta como su rampa de lanzamiento, pues la situación de la portería en el primer equipo resulta además peliaguda. Con Unai Simón como indiscutible, el pasado verano se optó por recuperar a Álex Padilla del Pumas mexicano, pero en verano se unirá a la nómina Julen Agirrezabala, por el que el Valencia no podrá ejercer la opción de compra de 12 millones de euros que se pactó en su cesión.

Los números de Mikel Santos: diez porterías a cero

Mientras tanto, Mikel Santos brilla en el Bilbao Athletic después de ir escalando categorías en la cantera rojiblanca, a la que llegó con apenas 9 años procedente del Danok Bat, al que luego regresaría fugazmente durante una campaña. A las órdenes de Jokin Aranbarri, ha sido titular en 21 encuentros y acumula ya diez porterías a cero, lo que está siendo clave para que el filial bilbaíno se encuentre en puestos de 'play off' de ascenso en Primera RFEF.