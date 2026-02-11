El último 'cachorro' llamado a filas por Valverde, con ofertas de Segunda división

El central Aimar Duñabeitia es la principal novedad en la lista del Athletic para la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Viene cuajando una destacada campaña en el filial y ya cuenta con el interés de varios equipos

El Athletic Club afrontará la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad de nuevo muy merado en eje de la zaga. Vivian no se ha recuperado a tiempo y Paredes deberá cumplir su segundo partido de sanción tras su expulsión en octavos frente a la Cultural Leonesa, lo que deja a Laporte como único central específico de la primera plantilla. Además, Yuri, recurso de urgencia en algunas ocasiones, también es baja por lesión, por lo que todo apunta a que Ernesto Valverde volverá a confiar en el joven Iker Monreal, que ya debutó con acierto en la cuartos frente al Valencia.

Pero el zaguero navarro no es el único que el 'Txingurri' ha llamado a filas desde el filial. También se estrena esta campaña en una lista Aimar Duñabeitia, que ya fue convocado la pasada temporada ante la Roma en la Europa League. El técnico rojiblanco premia de ese modo el buen hacer de un futbolista que, a sus 22 años, se encuentra preparado para dar un nuevo salto en su carrera.

Los números de Duñabeitia en el Bilbao Athletic

Junto al propio Monreal y Jon de Luis, también citado en varias ocasiones a lo largo del curso, Duñabeitia esta siendo uno de los baluartes de un Bilbao Athletic que pelea por el ascenso en primera RFEF, relegando a un segundo plano a Ander Izagirre, que fue uno de los elegidos en verano para formar parte de la lista A de la Champions. En concreto, el de Gernika suma 17 partidos, todos ellos como titular, y ha anotado además de goles, alcanzando ya los 1.530 minutos de juego.

Cádiz y Deportivo de La Coruña, también pendientes

El pasado sábado, sin ir más lejos, firmó una destacada actuación en el empate a cero ante el casa ante el Tenerife, líder del grupo. Y según informa El Día, el club insular le ha echado el ojo de cara a la próxima campaña, en la que espera militar en Segunda división. De hecho, su director deportivo, Manu Guill, aprovechó incluso la visita a Lezama para dialogar con el central, aunque es consciente de que hay más clubes pendientes de cara a lograr su posible cesión.

Así, se apunta que en la Categoría de Plata también ha sido relacionado con el Deportivo de La Coruña y el Cádiz, que se interesó en su fichaje en el pasado mercado invernal, así como en el de Beñat de Jesús, lateral diestro del Barakaldo y ex canterano rojiblanco. Y a buen seguro, se aguardan movimientos en verano, pues las puertas del primer equipo, pese a su proyección, se antojan difíciles de derribar.

Cinco centrales en nómina para la 26/27

Así, además de los fijos Vivian, Peredes y Laporte, en la nómina de centrales también se encuentran Yeray, que en abril ya estará disponible tras su sanción por dopaje, y Unai Egiluz, al que se espera de vuelta entre marzo y abril tras la grave lesión que le ha impedido debutar tras su cesión en el Mirandés. Una extensa nómina que hace aventurar un préstamo no solo para Duñabeitia, pudiendo salir también Iker Monreal y De Luis, que igualmente podrían encontrar hueco en Segunda para seguir creciendo.