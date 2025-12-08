El error de cálculo del Athletic en su lista Champions y el posible relevo de Laporte y Paredes ante el PSG

La apuesta del club rojiblanco fue la de incluir en su lista A a dos centrales que hoy día son suplentes en el filial: Jon de Luis y Ander Izagirre. Por contra, los habituales titulares, Monreal y Duñabeitia, tampoco figuran en la lista B por diferentes motivos. Valverde solo cuenta con Vivian para el duelo de este miércoles ante el campeón francés

Revitalizado por el importantísimo triunfo del pasado sábado ante el Atlético de Madrid, que le ha permitido engancharse a la pelea por las plazas europeas, el Athletic Club buscará este próximo miércoles el más difícil todavía en la Champions. Con pocas opciones de alcanzar el 'top 24' y lograr con ello un billete para la eliminatoria previa a los octavos, el conjunto bilbaíno disputará su tercer partido consecutivo en San Mamés ante otro 'miura' como el PSG, actual campeón de la competición y segundo clasificado en la presente campaña.

Los presagios con Laporte

Para dicha cita, Ernesto Valverde tendrá dos importantes bajas en el eje de la zaga. La alegría de la victoria ante los colchoneros se vio ensombrecida en parte por la lesión de Aymeric Laporte, que tuvo que ser sustituido en la primera parte tras caer en en pugna con Nahuel Molina. Aunque aún no se ha emitido desde el club bilbaíno ningún parte médico oficial, a la espera de las pertinentes pruebas, el técnico cacereño sí admitió tras el encuentro que el internacional español sufre un problema muscular, dándose por hecho que no solo se perderá la visita del PSG, sino muy probablemente también los dos encuentros ligueros que restan hasta final de año, frente a Celta de Vigo y Espanyol.

A ello se suma la baja por sanción de Paredes, que vio su tercera amarilla ante el Slavia de Praga y deberá cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, lo que deja el eje de la zaga temblando para recibir al campeón francés. El 'Txingurri', de hecho, solo cuenta con Dani Vivian como único central específico en la primera plantilla, pues no hay que olvidar que Yeray se encuentra sancionado por dopaje y Unai Egiluz continúa el proceso de recuperación de su grave lesión de rodilla.

La opción de Yuri gana peso

De este modo, el técnico rojiblanco deberá decidir entre tirar del filial o reubicar a alguno de los profesionales de su plantel, siendo la opción más probable a priori la de ver en esa posición Yuri Berchiche, que ya ha actuado en alguna ocasión como central y puede hacer valer su experiencia por delante de otros cachorros que, además, ni siquiera son titulares en el Bilbao Athletic.

Y es que, la normativa de la UEFA impide al conjunto rojiblanco contar con los dos futbolistas que vienen desempeñándose habitualmente en el eje de la zaga a las órdenes de Jokin Aranbarri en Primera RFEF. De un lado, Duñabeitia supera los 21 años permitidos para estar en la lista B, mientras que Iker Monreal, que sí fue el relevo de Laporte en la convocatoria liguera ante el Levante, tampoco puede estar en esa relación de canteranos al cumplir solo su segunda campaña en el Athletic, al que llegó en 2024 procedente del Ardoi. El requisito en este caso es haber formado en el club durante un período total de tres años, o dos ininterrumpidos, entre los 15 y 21 años. Tampoco puede Valverde tirar del tercer central con más minutos del filial, Iker Alday, que llegó el pasado verano cedido por el Eibar, ni con Eneko Ebro, que también supera la edad permitida.

De Luis, reservado, apunta a la convocatoria

En su lugar, ante las dudas que existían con el fichaje del propio Laporte cuando hubo que cerrar las inscripciones, la apuesta del club rojiblanco fue la de incluir en la lista A a otros dos jugadores que tampoco podían formar parte de la relación B por edad: Jon de Luis y Ander Izagirre, ambos de 22 años. Con ello, hubo que sacrificar por ejemplo a Urko Izeta. Pero ahora que no hay centrales, difícilmente tendrán su oportunidad dos jugadores que a la postre han quedado relegados a un segundo plano en el filial.

Las opciones de la lista B, en el Basconia

Lo que sí parece seguro, al menos, es que De Luis estará en el banquillo ante el PSG, pues se quedó fuera de la convocatoria del encuentro del Bilbao Athletic ante el Arenas de este pasado domingo y ha sido llamado de nuevo a filas por Valverde. El 'Txingurri', además, cuenta en la mencionada lista B, que puede ser modificada hasta el día antes de cada partido, con los centrales titulares del Basconia, David Osipov y Telmo Zarandona, aunque el salto de categoría se antoja excesivo en su caso.