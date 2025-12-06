Malas noticias para el Athletic: Laporte cae lesionado

El central, que fue titular en el partido contra el Atlético de Madrid, tuvo que abandonar el encuentro en la primera parte después de una jugada con Nahuel Molina en la que se hizo daño en su pierna izquierda. El defensa pidió inmediatamente el cambio, siendo sustituido por su compañero Vivian

Malas noticias para el Athletic Club ya que Aymeric Laporte cayó lesionado y pidió el cambio durante la primera parte que el equipo vasco estaba jugando contra el Atlético de Madrid. Un contratiempo serio para el conjunto que entrena Ernesto Valverde ya que tiene pinta de que el defensa va a estar varias semanas de baja ya que fue él mismo el que sintió el dolor de manera inmediata no pudiendo seguir jugando. No hay que olvidar que una ausencia de Laporte prolongada sería un serio problema para el Athletic Club que va muy corto de efectivos en la posición de central.

Así fue la lesión de Laporte en el partido entre Athletic Club y Atlético de Madrid

La mala suerte de cebó con Laporte cuando se pasó la media hora de juego en el partido que disputaba su equipo, el Athletic Club, contra el Atlético de Madrid. El defensa luchaba por un balón con Nahuel Molina en banda derecha. El lateral derecho del Atlético de Madrid cargó hombro con hombro con el central del Athletic Club que en el fragor de la pelea pisó con fuerza y se hizo daño en su pierna izquierda.

El internacional por España se echó su mano a la parte trasera de su pierna izquierda, apunta a lesión muscular, y pidió el cambio de manera rápida lo cual fue ratificado por los médicos del Athletic Club que le trasmitieron a Ernesto Valverde, entrenador del equipo rojiblanco, que Laporte no podía seguir jugando. Su relevo fue Dani Vivian que se quedó en el banquillo en esta ocasión.

Laporte se someterá a pruebas médicas en los próximos días para determinar el alcance definitivo de la lesión aunque lo que parece claro es que el defensa no jugará más en lo que resto de año 2025.

El Athletic Club se queda en cuadro en el puesto de central

La lesión de Laporte apunta a que será de, al menos, varias semanas lo cual provoca que el Athletic Club se quede muy corto de efectivos en la posición de central de cara a los próximos partidos.

Se quedarían sólo Dani Vivian y Aitor Paredes ya que no hay que olvidar que Unai Egiluz se lesionó de gravedad a inicios de temporada y que Yeray Álvarez está sancionado por dar positivo en un control antidopaje durante la pasada campaña. De hecho, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha estado rotando durante toda esta temporada con Laporte, Vivian y Paredes.

De este modo, la lesión de Laporte es un contratiempo muy serio para el Athletic Club de cara a la planificación de las siguientes semanas.