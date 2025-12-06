España - Argentina de fútbol sala femenino | Horario, canal y dónde ver en TV el partido por el tercer puesto de la selección española en el Mundial de Filipinas 2025

Tras la derrota ante Brasil en las semifinales del Mundial, España se juega tocar medalla en el primer campeonato del mundo femenino de fútbol sala

España no pudo alcanzar la final del primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia. La mala fortuna en el sorteo le emparejó con Brasil en lo que se veía como una final anticipada y ahora tendrá que pelear por el bronce con Argentina, una rival de gran nivel pese a la goleada que encajó (7-1) en semifinales ante Portugal.

Las pupilas de Claudia Pons pagaron el mal inicio ante Brasil, en el que encajaron dos goles en el primer minuto que luego no pudieron recuperar para acabar cayendo por 4-1. El equipo español, que había goleado en todos los encuentros anteriores, sabía lo que se jugaba desde el mimo momento en el que tuvo lugar el sorteo, ya que nadie quería emparejarse ni con Brasil ni con España y ellas acabaron por el mismo lado del cuadro.

Ante Argentina, el objetivo es recuperarse del varapalo y la desilusión y volver con la primera medalla mundialista. A priori serían favoritas las españolas, pero saben que no será nada fácil hacerse con el triunfo ante un equipo que también llega dolido. "Con Argentina hemos jugado en el último año. Es una selección correosa, fuerte. Ellas también van a ir a por el tercer puesto, así que no hay ningún partido fácil y tendremos que emplearnos a fondo para ganar”, avisaba Claudia Pons, que reconocía que no es agradable jugar ese partido, pero que "la obligación es hacerlo".

Las argentinas recuperan a su estrella, Silvia Nava, que no jugó la final por estar sancionada y su selección lo pagó. Con ella, la Albiceleste es diferente y sube en posibilidades, lo que tendrá que tener en cuenta el conjunto español.

A qué hora es el España - Argentina del Mundial de fútbol sala

El partido entre España y Argentina del Mundial de fútbol sala femenino se juega este domingo, 7 de diciembre, a las 10:00 horas (horario peninsular español) en el PhilSports Arena de Pásig, Manila (Filipinas).

Dónde ver por TV el España - Argentina

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de este Mundial de fútbol sala y retransmitirá todos los partidos de España. Por tanto, el duelo entre España y Argentina se podrá ver en directo y en abierto a través de Teledeporte a partir de las 10:00 horas, además de por la plataforma RTVE Play.

Dónde seguir online el España - Argentina

También podrá conocer todo lo que ocurra en el encuentro entre las selecciones de España y Argentina a través de ESTADIO Deportivo, donde daremos cuenta la lucha por el tercer puesto de España en el Mundial de fútbol sala 2025.