Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 10 de fase de grupos hoy 5 de diciembre

Dinamarca, Hungría, Noruega y Brasil consiguen su pase a cuartos de final del Mundial 2025 con una jornada de antelación

A falta de este sábado se decidan los grupos 2 y 3, con España luchando por estar en cuartos de final, los Grupos 1 y 4 de la Main Round de este Mundial 2025 de balonmano femenino han quedado ya decididos con una jornada aún por delante.

Dinamarca y Hungría, pese a tropezar ante Japón, en el Grupo 1, y Noruega y Brasil en el Grupo 4 aseguraron su presencia en las rondas eliminatorias y se jugarán el domingo entre ellas saber quién pasa como primera y quién como segunda a esa fase decisiva.

Fuera se han quedado una Rumanía que ya tenía pocas opciones o una Suecia que ha pagado su derrota en la fase anterior ante Brasil..

Angola, pese a su buen Mundial, no pudo hacer nada ante las brasileñas, que sellaron su pase tras derrotarlas por 26-32. La sobresaliente actuación de la central Bruna de Paula, jugadora del Gyor húngaro, fue clave para que las brasileñas lograran su quinto triunfo en otros tantos partidos. Sus siete goles y cinco asistencias le hicieron ser nombrada MVP del partido.

En el lado contrario están Senegal, Corea del Sur y la República Checa, que no han sumado aún ningún punto. Al menos las dos últimas saben que lo harán, ya que se enfrentan entre sí en la última jornada.

Este sábado, turno para España

España, por su parte, se enfrenta este sábado a Alemania en un partido en el que se podría jugar la clasificación o, si empata o vence Serbia en el encuentro anterior, estar ya eliminada antes de jugar.

El seleccionador, Ambros Martín, quiere ganar por prestigio y para que el grupo crezca de cara a futuros compromisos. "Será fundamental cómo empecemos el partido. Si somos capaces de entrar bien, de apretar su ataque posicional y de atacar con inteligencia para que no puedan correr, tendremos opciones reales", señalaba el lanzaroteño.

Así quedan las clasificaciones de los grupos 1 y 4 del Mundial de Balonmano femenino

GRUPO 1

Rumanía 37-17 Senegal

Hungría 26-26 Japón

Suiza 23-36 Dinamarca

Clasificación

1. Dinamarca (8 puntos)

2. Hungría (7 puntos)

3. Rumanía (4 puntos)

4. Japón (3 puntos)

5. Suiza (2 puntos)

6. Senegal (0 puntos)

GRUPO 4

Angola 26-32 Brasil

Suecia 32-27 Corea del Sur

República Checa 14-37 Noruega

Clasificación

1. Noruega (8 puntos)

2. Brasil (8 puntos)

3. Suecia (4 puntos)

4. Angola (4 puntos)

5. Corea del Sur (0 puntos)

6. República Checa (0 puntos)