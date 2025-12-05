Muy mala suerte para Juan Lebrón en las Premier Pádel Finals de Barcelona

El gaditano y Augsburger debutan ante sus excompañeros y van por el lado del cuadro de los números uno, Coello y Tapia

La temporada de pádel vivirá un año más el final apoteósico con los principales jugadores y jugadoras cara a cara en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las Premier Pádel Finals no decidirán los números uno de 2025, algo que ya se aseguraron en México Arturo Coello y Agustín Tapia en el circuito masculino, y Gemma Triay y Delfi Brea en el femenino. Pero sí serán clave de cara a lo que ocurra la próxima temporada.

Estas Finals, o el Master como se le denominaba con el World Pádel Tour, son propensas a las sorpresas. De hecho, en el cuadro masculino llevamos dos años en los que los ganadores no parten a priori entre los favoritos. En 2024, Paquito Navarro y Fede Chingotto se separaban como pareja como ganadores del últimos torneo del WPT; mientras que, en 2025, la sorpresa sería aún mayor por llegar de una pareja que no se había estrenado hasta ese momento: Jon Sanz y Coki Nieto.

Este año llega con dos parejas recién formadas en el cuadro masculino, producto de la separación de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk por un lado y de Franco di Nenno y Leo Augsburger por el otro. Con varios debutantes, como el propio Augsburger, como la joven Martina Calvo...

El sorteo ha dejado el cuadro, por la parte de arriba, muy interesante. El hecho de que Juan Lebrón y Leo Agusbuger partan como la quinta pareja señalaba para enfrentarse a una del Top-4 y ha deparado el duelo del morbo, ya que se cruzarán a sus antiguos compañeros, Di Nenno y Stupaczuk. Cursiosamente ya se vieron las cara en Dubai hace unas semanas, cuando Lebrón aún jugaba junto a Stupa y Di Nenno con Augsburger, y ganaron los primeros.

Coello y Tapia debutan ante Leal y Bergamini

Lo peor para el gaditano y el posadeño no es sólo sus primeros rivales, sino que por su parte del cuadro van los números uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, que abren su participación en las Premier Pádel Finals de Barcelona ante Javi Leal y Lucas Bergamini.

Por la parte baja del cuadro masculino, Ale Galán y Fede Chingotto tienen también un duro inicio frente a Fran Guerrero y Momo González; mientras que el último duelo deparado por el sorteo deja claro que uno de los vigentes campeones caerá este año en cuartos, ya que enfrenta a Coki Nieto y Mike Yanguas contra Paquito Navarro y Jon Sanz.

Sánchez y Josemaría, por el lado más difícil

En el cuadro femenino, la fortuna ha sido esquiva para Ari Sánchez y Paula Josemaría, que disputarán su último torneo juntas tras varios años liderando el ránking. Primero porque se enfrentan a una de las parejas que más han crecido en los últimos meses, la que forman la exnúmero uno Alejandra Salazar y la joven navarra Martina Calvo. Y, segundo, porque van por el mismo lugar del cuadro de la pareja más en forma, Bea González-Claudia Fernández, que debutan ante Alejandra Alonso y Claudia Jensen.

Por arriba, las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea debutan ante las últimas jugadoras que han entrado en el cuadro, Vero Virseda y Marina Guinart; mientras que habrá igualdad en el choque entre Marta Ortega-Tamara Icardo y Sofi Araújo-Andrea Ustero.