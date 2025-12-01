Arturo Coello y Agustín Tapia sufren, resisten y confirman el número uno

Los Golden Boys no perdonan en la final de Acapulco por 6-4 y 7-6 y subrayan su condición como mejor pareja del mundo en 2026

Ha habido emoción hasta el final sí, pero se ha terminado imponiendo la lógica. Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes han sido los mejores del circuito Premier Padel durante todo el año, han terminado por subrayar tal condición en la final del Major de México, en la cual se han impuesto a sus grandes rivales, Ale Galán y Federico Chingotto, por 6-4 y 7-6.

En un partido muy trabajado, los Golden Boys han terminado por finiquitar una carrera por el número uno mundial a la que 'Chingalán' había dado emoción desde que en el P1 de Milán derrotasen de manera espectacular a la actualmente mejor pareja del planeta.

Pese a aquel 'lunar' en el caminar de Coello y Tapia, la realidad es que han sabido manejar de manera excepcional la presión de ver tan cerca la opción de perder a última hora su puesto de privilegio. En la que se puede catalogar como la 'final de las finales', los dos mejores dúos de 2026 midieron fuerzas en una lucha igualada (y sin cuartel) en la que cada punto ha sido una auténtica batalla.

Todo se decidió por detalles. Los de Gustavo Pratto parecieron tener algo más de colmillo, y es que a su ya inmensa energía colectiva sumaron sendas actuaciones individuales para el recuerdo. Así, podemos decir sin miedo a equivocarnos que Tapia tuvo uno de sus mejores partidos del año, mientras que Coello hizo de la red un terreno casi inexpugnable para Galán y Chingotto, quienes por momentos desesperaban ante la frialdad del vallisoletano.

Un segundo set de auténtico infarto

Si la primera manga fue hasta cierto punto 'aburrida', ya que un solo break decantó la balanza a favor de Tapia y Coello, quienes no dieron opción a reacción a sus rivales hasta el 6-4, la segunda si tuvo mucha más tela que cortar.

Lejos de caer en la desesperanza, Galán y Chingotto apretaron los dientes y golpearon con un break que daba un nuevo aire al encuentro. Muchos pensaron que se podía repetir el guion de Milán, pero en esta ocasión los Golden Boys sacaron su mejor versión y se colocaron con 6-5 y saque para cerrar el partido. Sin embargo, 'Chingalán' no había dicho su última palabra; tanto es así que forzaron una muerte súbita en la que ahora sí Coello y Tapia definieron el partido, confirmando matemáticamente el número 1 mundial.

Número 1 certificado

Cuando ya solo queda por disputarse el Tour Finals de Barcelona, Coello y Tapia ya tienen asegurado el número 1 del ranking. Si bien anteriormente Galán y Chingotto habían logrado reducir la diferencia hasta los 680 puntos, los torneos de Dubái y México han servido a los Golden Boys para llevarse el gato al agua al ampliar la distancia hasta los 1.880 puntos.