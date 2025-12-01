Ránking Pádel: así queda tras el resultado del Méximo Major Premier Pádel

Tanto Coello y Tapia como Brea y Triay se hacen inalcanzables para sus rivales y se confirman como números uno de 2025

El México Major Premier Pádel 2025, que finalizaba la pasada madrugada en Acapulco, dejó sin pelea final por el número uno a Barcelona y coronó a Arturo Coello y a Agustín Tapia por segunda vez como mejor pareja del mundo.

Al torneo mexicano se llegó con mucho por definir. No estaba claro ni el número uno del mundo en el circuito masculino, ni tampoco en el femenino. Y quedaban varias plazas, especialmente entre las chicas, para las Premier Pádel Finals que se van a jugar del 11 al 14 de diciembre en la Ciudad Condal.

En la lucha por el número uno masculino, el triunfo de Coello y Tapia deja sin posibilidad a Ale Galán y Fede Chingotto, que perdieron la final, de poder alcanzarles este año. La lucha por el Uno femenino ya había quedado decantada antes de la final por la eliminación prematura de Paula Josemaría y Ari Sánchez. Delfi Brea y Gemma Triay acabarán el año como números uno, aunque en Acapulco perdieron por segunda vez consecutiva ante la malagueña Bea González y la madrileña Claudia Fernández.

Por otro lado, en la pelea por entrar en las Premier Pádel Finals, Aranza Osoro y Victoria Iglesias, que eran las que más opciones tenían de desbancar a Vero Virseda y Marina Guinart, perdieron sus posibilidades al caer en cuartos frente a las número uno. Sin embargo, quienes estuvieron a punto de sorprender viniendo desde atrás fueron Bea Caldera y Camen Goenaga, que forzaron un tercer set en semifinales ante Brea y Triay y que, de haber accedido a la final, podrían desbancar a Guinart y Virseda, quienes finalmente se hicieron con las dos últimas plazas.

De esta forma, con todo actualizado tras este último torneo del año antes de las Finals, así ha quedado el Top-10 tanto en el ránking normal de la FIP como en la Race to Barcelona.

Ránking FIP Masculino 2025 tras el México Major Premier Pádel

1. Agustín Tapia (ARG) 20.200

2. Arturo Coello (ESP) 20.200

3. Alejandro Galán (ESP) 17.110

4. Federico Chingotto (ARG) 17.110

5. Juan Lebrón (ESP) 8.535

6. Franco Stupaczuk (ARG) 7.755

7. Jorge Nieto (ESP) 7.710

8. Mike Yanguas (ESP) 6.480

9. Jon Sanz (ESP) 6.360

10. Paquito Navarro (ARG) 6.120

Ránking FIP Femenino 2025 tras el México Major Premier Pádel

1. Gemma Triay (ESP) 18.880

2. Delfina Brea (ARG) 18.180

3. Ariana Sánchez (ESP) 15.620

4. Paula Josemaría (ESP) 15.620

5. Claudia Fernández (ESP) 13.440

6. Beatriz González (ESP) 12.140

7. Sofía Araújo (POR) 6.990

8. Andrea Ustero (ESP) 6.765

9. Marta Ortega (ESP) 6.570

10. Tamara Icardo (ESP) 6.320

Race 2025 Masculina

1. Arturo Coello (ESP) 18.300

2. Agustín Tapia (ARG) 18.300

3. Ale Galán (ESP) 16.420

4. Fede Chingotto (ARG) 16.420

5. Juan Lebrón (ESP) 7.575

6. Franco Stupaczuk (ARG) 7.305

7. Coki Nieto (ESP) 6.052

8. Mike Yanguas (ESP) 6.052

9. Paquito Navarro (ESP) 5.760

10. Leo Augsburger (ARG) 4.885

Race 2025 Femenina

1. Gemma Triay (ESP) 17.160

2. Delfi Brea (ARG) 17.160

3. Ari Sánchez (ESP) 14.300

4. Paula Josemaría (ESP) 14.300

5. Claudia Fernández (ESP) 11.540

6. Bea González (ESP) 11.540

7. Sofia Araújo (POR) 6.675

8. Andrea Ustero (ESP) 6.315

9. Marta Ortega (ESP) 6.210

10. Tamara Icardo (ESP) 5.870