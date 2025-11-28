A Juan Lebrón se le abre un camino inesperado en México

El jugador andaluz, junto a Leo Augsburger, sufre para meterse en cuartos de final, pero ahora aparece como favorito para acceder a semifinales del México Major Premier Pádel 2025 tras la derrota de la tercera pareja del ránking

Juan Lebrón y Leo Augsburger superaron sus segundo partido como pareja con sufrimiento y teniendo que llegar al 'tie break' del tercer set, pero ahora se les abre ante sí una posibilidad de oro para sumar puntos y aparecen como favoritos para alcanzar las semifinales del último torneo del año, que se está celebrando en Acapulco, el México Major Premier Pádel 2025.

El hecho de partir como cabezas de serie número 5 casi les aseguraba tener que enfrentarse a una de las mejores parejas del circuito los viernes en cuartos de final. Sin embargo, la gran sorpresa de los octavos le ha llegado ppor su lado y, en lugar de tener a los tres del mundo, que ahora son Coki Nieto y Mike Yanguas, ahora tendrán enfrente a Javi García y Javi Barahona, por lo que, a priori, la posibilidad de ver en semifinales otra vez un duelo entre Lebrón y Ale Galán coge fuerza. Con Augsburger sería el cuarto compañero con el que se ve las caras ante su ex. Aunque para eso aún queda una ronda... Y deben superarla ambos.

Antes, Lebrón y Augsbuger deben consolidarse como pareja, ya que no lo están pasando bien en sus primeros duelos. Cierto es que la fortuna les ha emparejado con unos de los rivales que más en forma están y que, en los dos partidos, han ganado. Si en su debut se vieron con los semifinalistas de Milán, en esta ocasión se han cruzado con Lucas Campagnolo y Javi Garrido, que venían de hacer semifinales en el P1 de Dubai y, la pasada semana, en el FIP Platinum de Veracruz. Ante ellos, Augsburger y Lebrón tuvieron que remontar para ganar la tercera manga en la muerte súbita.

Por su parte del cuadro pasaron con solvencia Ale Galán y Fede Chingotto, que se cruzarán ahora con el veterano Sanyo Gutiérrez y con Gonza Alfonso, el único superviviente de Los Mágicos, ya que Tolito Aguirre, que aún seguía en competición en octavos junto a Alex Chozas, ha caído en su partido frente a Paquito Navarro y a Jon Sanz.

El sevillano y el navarro serán los rivales de la otra pareja novedosa, Stupaczuk y Di Nenno, que no han notado tanto el cambio y parecen haber retomado la competición donde la dejaron hace año y medio. Tampoco tuvieron problemas los Uno, Coello y Tapia, que siguen firmes para tratar de asegurar el número uno a final de temporada y se las verán ahora con Momo González y Fran Guerrero.

Resultados 1/8 de final cuadro masculino México Major Premier Pádel 2025

Ale Galán/Fede Chingotto a Edu Alonso/Juan Tello 6-2 y 6-2

Agustín Tapia/Arturo Coello a José Antonio Diestro/Víctor Ruiz 7-5 y 6-4

Javi García/Javi Barahona a Coki Nieto/Mike Yanguas 5-7, 6-4 y 6-2

Franco Stupaczuk/Martín Di Nenno a Álex Ruiz/Juanlu Esbrí 6-3 y 7-5

Leo Augsburger/Juan Lebrón a Lucas Campagnolo/Javi Garrido 4-6, 6-4 y 7-6

Paquito Navarro/Jon Sanz a Tolito Aguirre/Álex Chozas 6-2 y 7-6

Sanyo Gutiérrez/Gonza Alfonso a Tino Libaak/Jairo Bautista 3-6, 6-4 y 6-3

Momo González/Fran Guerrero a Íñigo Jofre/Álex Arroyo 7-6 y 7-6