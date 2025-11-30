Paquito Navarro roza la proeza y Juan Lebrón se encuentra con su realidad en el Major de México

Victoria de los grandes favoritos en las semifinales del México Major Premier Pádel con susto para las dos parejas número uno

El México Major Premier Pádel vivirá sus finales esperadas, pero para llegar ahí hubo emoción, tensión y se rozaron las sorpresas, tanto en el cuadro masculino y en el femenino, donde los números uno tuvieron que apurar más de lo que esperaban para alcanzar esa ronda.

El partido más esperado, no obstante, era el que disputaban Ale Galán y Fede Chingotto ante Juan Lebrón y Leo Augsburger. Era el primer duelo del Lobo, junto a su nuevo compañero, ante Galán. Y, como en anteriores ocasiones, salió perdedor el andaluz.

Lebrón y Augsburger mostraron desde el principio la intensidad que se prevé en esta relación, pero también se ha podido ver en Acapulco que aún está verde y que alcanzar las semifinales ya es un gran éxito. Pese a empezar fuerte, la experiencia de Galán y Chingotto les llevó a dominar pronto la situación y tuvieron un encuentro más plácido (6-2 y 6-3) que el del día anterior, cuando Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso los llevaron al límite.

La gran emoción llegó en la otra semifinal, en la que Agustín Tapia y Arturo Coello tuvieron que sacar su mejor nivel para doblegar a Paquito Navarro y a Jon Sanz. El andaluz y el navarro se repusieron a un mal inicio, igualaron el partido en el segundo acto y obligaron a los Uno a jugar un tercero, en el que un 'break' temprano fue suficiente para que Tapia y Coello alcancen una nueva final, en la que volverán a verse las dos primeras parejas del circuito. Allí, los Uno podrían dar carpetazo definitivo a la lucha por la cúspide del pádel masculino o alargar la emoción hasta Barcelona.

Caldera y Goenaga se quedan sin el gran premio

También tuvieron que jugar tres sets las número uno, Delfi Brea y Gemma Triay, para doblegar a la gran sensación de la semana. Bea Caldera y Carmen Goenaga llegaron 'sin opciones' de meterse en las Premier Pádel Finals, pero con el paso de los partidos iban creciendo y ganar el título les habría permitido desbancar a las dos últimas representantes que estarán en Barcelona (Guinart y Virseda). Se han quedado a un paso tras caer por 7-6, 2-6 y 6-3, pero han demostrado que aquí hay una pareja que puede dar mucho que hablar la próxima temporada.

Ahora, Brea y Triay tendrán que lidia con su particular 'criptonita', unas Bea González y Claudia Fernández que son las únicas capaces de estar a su altura esta temporada y que alcanzaron la final tras doblegar de forma clara (6-2 y 6-2) a Claudia Jensen y Alejandra Alonso.

Resultados de semifinales del México Major Premier Pádel 2025

Cuadro masculino

Ale Galán/Fede Chingotto (2) a Leo Augsburger/Juan Lebrón (5) 6-2 y 6-3

Agustín Tapia/Arturo Coello (1) a Paquito Navarro/Jon Sanz (6) 6-2, 6-7 y 6-3

Cuadro femenino

Delfi Brea/Gemma Triay (1) a Bea Caldera/Carmen Goenaga (10) 7-6, 2-6 y 6-3

Bea González/Claudia Fernández (3) a Claudia Jensen/Alejandra Alonso (6) 6-3 y 6-3