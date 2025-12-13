Abde rompe el escaparate del Betis en el mercado invernal de fichajes

El extremo marroquí se marcha a la Copa de África en un gran momento de forma, con seis goles y cinco asistencias en esta 25/26 en la que se ha convertido en el segundo mayor activo de la plantilla verdiblanca y se ha revalorizado en ocho millones de euros. A día de hoy, el '10' del Betis vale casi el doble que el pasado verano

El verano de 2025 no fue nada sencillo para Ez Abde, que había acabado la temporada 2024/2025 teniendo que ser sustituido por una lesión de tobillo en el descanso de la final de la UEFA Conference League que el Real Betis ganaba por 1-0 ante el Chelsea FC, precisamente con un gol suyo. Luego, los ingleses remontaron hasta establecer el definitivo 1-4 y el extremo marroquí se pasó de baja hasta el mes de septiembre; perdiéndose los cuatro primeros encuentros oficiales de esta 2025/2026 en la que, sin embargo, está mostrando su mejor nivel desde que fichó por los verdiblancos en el verano de 2023. Tanto es así, que el '10' verdiblanco ha roto el escaparate en plenos preparativos del mercado invernal de transferencias, acumulando pretendientes y consolidándose como una las mejores revalorizaciones de LaLiga española en los últimos meses.

Abde se marcha a jugar la Copa de África con la selección de Marruecos -otro escaparate de repercusión mundial- después de sumar seis tantos y cinco asistencias en sus 18 citas de la 25/26. Ya ha marcado en las tres competiciones que juega el Real Betis: suma tres dianas y cuatro pases de gol en 11 jornadas ligueras; ha mojado y ha asistido en su única participación en la Copa del Rey, y lleva otros dos en la UEFA Europa League, donde ha alcanzado a Cédric Bakambu como el mejor realizador de la historia del EuroBetis. Todo ello ha hecho que su valor de mercado aumente considerablemente, según las tasaciones del portal especializado de Transfermarkt.

Abde aumenta en ocho millones su valor de mercado y ya es el segundo mejor activo del Betis

En concreto, desde la última revisión realizada a principios del pasado mes de junio -nada más concluir la 24/25- y hasta la actualización realizada este pasado viernes, Abde ha aumentado en 8 millones de euros su cotización. Es más, casi ha doblado el precio que tenía el pasado verano, subiendo desde los 12 hasta los 20 millones de euros de la actualidad. Como destaca Transfermarkt, esta revalorización lleva al atacante norteafricano a coronar un nuevo pico, ya que su techo estaba en los 15 millones que tenía en el período estival de 2023, cuando acabó su cesión en el CA Osasuna y fue traspasado al Real Betis por el FC Barcelona.

A sólo cuatro días de cumplir los 24 años -soplará las velas en la concentración de la selección de Marruecos-, Abde se ha convertido en el segundo futbolista más caro de la actual plantilla del Real Betis, sólo por detrás de los 30 millones de euros en los que está valorado Antony Matheus dos Santos y empatado con el central Natan de Souza y con el centrocampista Sergi Altimira, quien cuenta con fuertes pretendientes en Alemania para protagonizar esa plusvalía que el club heliopolitano busca para poder reforzarse en esta ventana de transferencias de enero. Además, el '10' verdiblanco se coloca como el noveno futbolista marroquí más cotizado, el 46º del mundo en la posición de extremo izquierdo; el 57º de LaLiga EA Sports o el 63º de los jugadores nacidos en 2001.

Los jugadores del Betis con más valor de mercado en diciembre de 2025

La nueva actualización de los valores de mercado en la plantilla del Real Betis 25/26 la lidera Antony dos Santos (30 millones) y la cierra el veterano Adrián San Miguel (0,4 millones). Hay un total de nueve futbolistas que están en los dos dígitos superando la barrera de los 10 millones y cuatro por encima de los 20; aunque el que más sube de todos es Ez Abde. Pellegrini le va a echar de menos mientras esté en la Copa de África.