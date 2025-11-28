La lista con los máximos goleadores de la historia del Betis en Europa

Cédric Bakambu rompió el techo del Betis en competiciones continentales y se quedó en solitario en la primera plaza de la clasificación de goleadores verdiblancos en competición continental, acabando con 23 años de dominio de Alfonso Pérez Muñoz. Lo Celso, Abde y Antony avanzan posiciones a pasos agigantados

Heliópolis tiene un trono compartido. Cédric Bakambu fue artífice de la clasificación para la primera final continental de la historia del Real Betis, ya que acabó como 'Pichichi' de la UEFA Conference League 24/25 con siete dianas, y en el primer partido abrió la cuenta de la Europa League 25/26 para superar las ocho dianas de Alfonso Pérez Muñoz y colocarse en solitario al frente de la lista de los máximos goleadores del EuroBetis; un honor que ha ostentado en solitario durante dos meses y que desde el jueves 27 de noviembre de 2025 comparte con Ez Abde, que también llegó a los nueve tantos con el que marcó ante el FC Utrecht neerlandés.

Los nueve goles de Bakambu y Abde con el Betis en Europa

El 'Principe de Montequinto', como le han apodado cariñosamente en la afición verdiblanca, se estrenó en la Europa League como bético y ha conseguido superar la marca que desde hace 23 años mantenía vigente el 'Mago de las Botas Blancas', un Alfonso Pérez Muñoz que desde el año 2002 y hasta hace unos meses encabezó esa clasificación de los mejores artilleros del 'EuroBetis'. Bakambu marcó su único gol en la 23/24 el 22 de febrero de 2024, en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Conference League que el equipo de Pellegrini perdió contra el Dinamo de Zagreb croata (0-1 y 1-1).

Luego se plantó en mediados del mes de diciembre de 2024 sin estrenar su casillero en la 24/25. El cero lo borró en un duelo de la Fase Liga de la Conference ante el Petrocub moldavo (0-1), victoria determinante para pasar esa primera liguilla de 36 equipos. A partir de ahí no paró. En 1/16 marcó en el 0-3 de la ida ante el KAA Gent; en octavos, vio portería contra el Vitória SC tanto en Sevilla (2-2) como en Guimaraes (0-4); y en cuartos de final también celebró en ambos choques contra el Jagiellonia (2-0 y 1-1). Su novena diana llegó en el estreno continental en la 25/26, en el 2-2 contra el Nottingham Forest, la primera del congoleño en la Europa League con la camiseta de las trece barras.

Por su parte, Abde marcó un doblete ante el FC Kryvbas en la previa de la pasada edición de la UEFA Conference League; en la que luego amplió su cuenta ante el FC Copenhague, en la Fase Liga; en los dos partidos de semifinales contra la ACF Fiorentina -el de la vuelta para evitar la prórroga- y en la gran final ante el Chelsea FC, poniendo el momentáneo 1-0 con el que se llegó al descanso antes de la remontada del conjunto 'Blue'. A esas seis dianas se unieron a la que había metido en la Europa League 23/24 ante el Aris Limassol y los tantos al Olympique Lyon y al FC Utrecht en esta UEL 25/26 le ponen también con nueve.

Los ocho goles europeos de Alfonso con el Betis

Alfonso Pérez hizo sus dos últimas dianas con el EuroBetis en la Copa de la UEFA 2002/2003, con tantos ante el Zimbru (0-2) en primera ronda y ante el Auxerre (1-0) en dieciseisavos. Antes, en su primera etapa en el club heliopolitano, Alfonso hizo cuatro tantos continentales en el camino al anterior techo de cuartos de final de la Recopa 97/98: tres de los cuatro de la eliminatoria de 1/16 ante el BVSC Budapest (2-0 y 0-2) y la única diana en la derrota ante el Chelsea (1-2) en 1/4. La cuenta la abrió en la UEFA 95/96 con un doblete al Kaiserlauten (1-3), también en dieciseisavos.

Los máximos goleadores de la historia del Real Betis en Europa

El Real Betis ha participado 12 veces en la Copa de la UEFA - Europa League (82/83, 84/85, 95/96, 98/99, 02/03, 05/06, 13/14, 18/19, 21/22, 22/23, 23/24 y 25/26), una temporada en la Champions League (2005/2006), dos aventuras en la UEFA Conference League (23/24 y 24/25), otras dos en la extinta Recopa de Europa (77/78 y 97/98) y una en la antigua Copa de Ferias (64/65). En este último torneo, José López Hidalgo se convirtió en el primero en inscribir su nombre en la historia al ver portería en un 1-1 ante el Stade François el 9 de septiembre de 1964 e inagurar la siguiente lista con los futbolistas que más goles han aportado al EuroBetis.