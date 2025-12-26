La última oferta del Betis por Mandragora, ajustada al desplome de su valor por la situación de la Fiorentina

El club verdiblanco insistió en su fichaje el pasado verano y lanzó una última propuesta que, tras su reciente bajada de cotización, coincide con la actual tasación del napolitano, que se pondría a tiro si se consuma el desastre viola

El Betis contemplaba a Rolando Mandragora como la primera opción para el centro del campo en verano y, de hecho, Manu Fajardo insistió en su fichaje, con un viaje incluido a tierras italianas para tratar en avanzar en diversos frentes, entre ellos en el fichaje del napolitano de 28 años, al que por entonces le quedaba un año de contrato.

Tanto es así que el club verdiblanco llegó a realizar hasta tres ofertas a la Fiorentina para hacerse con sus servicios, la última de 10 millones de euros, rechazada por un conjunto viola que, pese a entrar en su último año de contrato, pidió cantidades muy elevadas, pues su objetivo era retenerle y ampliarle su contrato en el Artemio Franchi.

El valor de mercado de Mandragora sufre una bajada por la situación de la Fiore

El futbolista veía con buenos ojos la opción verdiblanca, pero tampoco cerraba las puertas a continuar si no se alcanzaba un acuerdo ente clubes y ampliar si le ponían una sugerente oferta sobre la mesa. Finalmente, tras largas conversaciones firmó en noviembre hasta el 30 de junio de 2028 más un curso más opcional.

La decisión de permanecer en la Fiorentina fue el comienzo de una pesadilla para Mandragora que ha terminado con un descenso de valor de mercado, ajustado ahora lo que el Betis propuso en su momento como su última tentativa. No en vano, debido a la infame situación del conjunto de Florencia, último en la Serie A, a cinco puntos de la salvación, su cotización ha bajado dos millones de euros, pasando de los 12 millones de cuando los verdiblancos se lanzaron a por él a los diez de la revisión realizada por Transfermarkt el pasado 23 de diciembre.

El descenso pondría a tiro a Mandragora, ahora goleador de la Fiore

Al de Nápoles le ha pasado factura la crítica situación de la Fiorentina, con opciones reales de bajar de categoría aunque en la última jornada del año rompiera su nefastas racha con su primera victoria del campeonato al golear por 5-1 al Udinese. Evidentemente. Un descenso supondría una desbandada de sus figuras y Mandragora se pondría a tiro en el caso de que Fajardo quisiera reforzar nuevamente una posición a día de hoy muy bien cubierta.

Lo cierto es que Mandragora es de lo poco salvable de esta Fiore y está siendo fundamental en este intento de reacción desde que Paolo Vanoli sustituyó en el banquillo a Stefano Pioli, como refleja que ha visto portería en los tres de los últimos cinco partidos, dando un punto contra la Juventus, y contribuyendo al triunfo contra el Udinese.