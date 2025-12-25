Imanol Alguacil se juega su continuidad en un mes de enero muy exigente

Eliminado de la Copa por el Al-Ittihad, el Al-Shabab tan sólo ha ganado un partido de liga y los puestos de descenso acechan a tan solo tres puntos; tras un largo parón en Arabia Saudí, el extécnico de la Real Sociedad retoma la competición con un calendario envenenado

Imanol Alguacil logró dar a la Real Sociedad un periodo de estabilidad en el banquillo a lo largo de seis temporadas y media. Tras mucho desgaste, con partidarios y detractores, el oriotarra decidió hace apena seis meses no renovar con el equipo donostiarra, siendo sincero consigo mismo y con el club, para afrontar alguna nueva aventura en los banquillos y volver, quién sabe, en un futuro.

Tras tanteos de equipos como el Oporto, el Sevilla y alguno de la Bundesliga, Imanol apostó por el proyecto del Al-Shabab para mudarse al fútbol árabe, como tanto futbolistas y entrenadores han hecho en los últimos años. Mientras tanto, la andadura de su recambio en Anoeta ya tocó a su fin y ahora está por ver como le va a Pellegrino Matarazzo, que el próximo lunes dirigirá su primer entrenamiento en Zubieta.

También está por ver cómo le va Imanol en Riad, porque también se juega su futuro en este inicio de 2026. El técnico de Orio no ha sido capaz de colocar al Al-Shabab en la zona alta de la tabla y está más cerca del descenso que de la lucha por los puestos que dan acceso a disputar competición continental. No en vano, el Al-Shabab de Alguacil tan solo ha sumado ocho puntos en nueve jornadas, con un solo triunfo en su casillero, lo que ya puso en entredicho la continuidad del técnico allá por el mes de octubre.

Incluso el club árabe tuvo que salir al paso de los rumores de una posible destitución que se rumoreaba por la prensa de Riad para dejar claro que confiaban en que el técnico español pudiera darle la vuelta a la situación, pues había firmado un contrato de dos años. Sin embargo, a favor del ex de la Real Sociedad ha jugado el calendario de la competición saudí, que desde finales de noviembre hizo un parón por la disputa de la FIFA Arab Cup en la que participaba la selección de Arabia Saudí.

Un mes de enero para revertir la situación

Pero este mismo fin de semana vuelve la competición liguera y por delante tendrá Imanol un inicio terrorífico enfrentándose a dos de los cinco grandes equipos del torneo, el Al-Ittihad de Karim Benzema y el Al-Qadsiah en apenas cuatro días. Ya en enero tendrá siete partidos de liga con tres jornadas intersemanales. Comenzará visitando al penúltimo, el Al-Fateh y luego al tercer clasificado, el Al-Taawoun, para volver a casa donde recibirá al NEOM, de la zona media y visitar posteriormente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y líder del campeonato. Al-Najma, Al-Khaleej y Al-Hazem completarán el calendario del Al-Shabab en un mes de enero cargado de partidos y donde Imanol debe llevar al equipo a una zona más cómoda.

Eliminado de la Copa y un pobre papel en la Champions del Golfo

Además de la liga, al Al-Shabab le queda la Liga de Campeones del Golfo, que no Liga de Campeones asiática, un torneo paralelo de carácter regional que se disputa bajo el marco de la Federación Árabe de Fútbol y que tiene como participantes a ocho equipos, divididos en dos grupos de cuatro. Un torneo que lejos de ayudar ha sido casi un obstáculo ya que ha tenido que viajar a Yemen y Catar. El Al-Shabab es colista de su grupo con dos empates y una derrota, la última muy dolorosa ya que fue ante el Tadamone Hadramout de Yemen, de una liga mucho menos potente que la saudí, por un claro 2-0.

En la Copa no le fueron mejor las cosas ya que fue eliminado por el Al-Hilal en el último partido oficial que han disputado, el pasado 29 de noviembre, cayendo por un claro 4-1 ante el equipo de Sergio Conceiçao.