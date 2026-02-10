Ernesto Valverde confirma al portero titular en Copa y no cuenta con Sancet: "﻿Más que el DNI miras radiografías y ecografías para ver cómo están"

El técnico rojiblanco ha dejado claro que Álex Padilla seguirá siendo el meta del torneo copero y prevé una eliminatoria igualada hasta el partido de vuelta: "Para los de la Real los favoritos serán ellos, para los del Athletic seremos nosotros".

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, ha pasado esta tarde por la sala de prensa para atender a los medios poco más de 24 horas antes de medirse este miércoles a la Real Sociedad en el partido de ida de semifinal de la Copa del Rey, que se jugará en San Mamés y a cuya fuerza se agarra el de Viandar de la Vera para hacer un buen partido.

"La semana pasada tenía la misma tensión que ahora o que el domingo que viene. Hay que acostumbrarse a eso. Espero un gran ambiente en San Mamés. Estamos a la misma distancia que tiene la Real para ser finalistas y vamos a ir paso a paso, comenzaba Valverde intentando relativizar la importancia del choque: "Debemos tener cuidado con ellos porque son un gran equipo y nosotros también queremos dar una buena versión de nosotros mismos. Es una semifinal bonita para todos, dos derbis con mucha tensión y mucha ilusión en los aficionados por estar en la final".

La enfermería del Athletic

"Yuri no tiene una rotura muscular y esperamos tenerle pronto. Para mañana es un poco difícil porque hay que estar con precaución porque se trata de una sobrecarga y veremos si lo podremos recuperar para el domingo. Berenguer no va a estar mientras que Sancet hizo ayer una parte del entrenamiento y Vivian aparte del problema que tenía ha venido con un virus. Hemos traído a entrenar a Duñabeitia y Eder García. También tenemos algún que otro jugador con sobrecargas pequeñas".

El titular en la portería

"Mañana volverá a jugar Padilla".

Los duelos serán importantes en el partido

"Es un clásico cuando juegas ante la Real. Hay que estar atento a eso y también al juego. Ya han demostrado aquí que son un buen equipo y que se pueden manejar en varias facetas. Tenemos que estar muy atentos a todo eso. El otro día empatamos con ellos un partido que se nos había puesto cuesta arriba. No es un partido definitivo, a no ser que pasara algo desequilibrante, pero vistos los derbis jugados han sido bastante igualados".

El recuerdo reciente del último derbi en San Mamés

"Los partidos se basan muchas veces por el prisma del resultado final. Cada uno hace el análisis que cree conveniente. Es verdad que ellos son un buen equipo. Desde el punto de vista técnico tiene muchas cualidades, son fuertes en gran defensa de centros laterales... Hemos repasado el partido y trataremos de mantener lo que hicimos bien y mejorar lo que no hicimos tan bien. Imagino un partido igualado, teniendo en cuenta las situaciones anteriores".

Mucha competencia en el equipo

"En líneas generales es así. Salvo el partido del Barcelona, de una manera contundente, o el día del Celta, cuando veníamos de partidos muy buenos ante Atlético y PSG. A partir del Celta se nos torció todo. El resto de partidos los perdimos por nada. Debemos revisarnos y mejorar determinadas cuestiones. Nuestra intención es tener el oficio suficiente para si no podemos ganar, empatar. No especulamos demasiado con ello, pero se nos han escapado partidos por detalles. Mañana no es Liga, es eliminatoria y los goles tienen importancia".

Es momento de apostar por los más jóvenes

"Más que el DNI miras radiografías y ecografías para ver cómo están. No vamos a correr riesgos para no jugar con nadie mermado, pero es algo que también hará el entrenador de la Real. Si tienes experiencia siempre es un punto, pero los más jóvenes siempre tienen algo más de energía".

Son dos semifinalistas habituales

"Está muy bien para la estadística, pero no dice nada de lo que va a ocurrir en estos dos partidos. Los dos equipos tenemos gente joven y también gente experimentada con varios partidos detrás. Todo está abierto. No creo que cuente demasiado que tengamos más semifinales. La Copa motiva a todos y habrá un equipo vasco en la final".

Cómo ve a la Real de Matarazzo

"Han cogido una dinámica muy buena. Todavía necesitará tiempo para plasmar sus ideas, pero según ha llegado los resultados han ido hacia delante. Eso hace que los jugadores crean más y te sueltes más que cuando las cosas no te salen. Ahora se les ve un poco más sueltos, aunque en la clasificación sólo nos separan tres puntos".

Jugar la vuelta en casa hace favorita a la Real

"No lo sé. Tampoco me importaría que fuera así porque no garantiza nada. Para los de la Real los favoritos serán ellos, para los del Athletic seremos nosotros. No creo que sea nada interesante porque en un derbi las distancias siempre se acortan".