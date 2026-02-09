Unai Marrero apura para cobrarse la promesa de Matarazzo en el derbi vasco de la Copa del Rey

El meta de la Real Sociedad, héroe en los octavos de final ante Osasuna, ya trabaja con el grupo 11 días después de ser intervenido de una fractura en el pómulo, soñando con vivir otra gran noche este miércoles ante el Athletic

Tras sumar una nueva victoria ante el Elche, lo que ha metido de lleno en la pelea por Europa en LaLiga, la Real Sociedad prepara ya el derbi vaco ante el Athletic del próximo miércoles en San Mamés, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Invicto desde la llegada de Pellegrino Matarazzo a su banquillo, el conjunto txuri urdin afronta con la máxima ilusión dicho envite. Pero si hay alguien que aguarda con unas ganas especiales dicho encuentro ese es sin duda Unai Marrero.

Habitual suplente en el campeonato liguero, donde hecho no se ha estrenado aún esta temporada, el meta donostiarra fue el indiscutible héroe en la clasificación realista en octavos de final ante Osasuna. Era su cuarto partido en el torneo y el cancerbero formado en Zubieta vivió sin duda son noche más especial desde que subió al primer equipo al detener dos penaltis en la tanda decisiva, marchándose ovacionado por la grada. Incluso hubo que deslizó un posible debate en la portería.

La lesión más inoportuna

Sin embargo, días después, durante un entrenamiento, sufrió un golpe que le produjo una fractura del hueso malar izquierdo del pómulo y le obligó a pasar por el quirófano para proceder a la reducción y estabilización de dicha lesión. Un contratiempo que ni mucho menos ha frenado su ilusión por volver a sentirse protagonista bajo palos, apurando sus opciones para ser de la partida en Bilbao.

Este lunes, 11 días después de la operación, y con las marcas aún en su rostro y el ojo visiblemente afectado, Unai Marrero ha regresado al trabajo junto al resto de sus compañeros. Pese a lo reciente de la intervención, ha trabajado con normalidad y podría a estar a disposición del técnico estadounidense para un partido que no se quiere perder por nada del mundo.

La promesa de Matarazzo: "Haremos todo lo posible"

Tras ser baja en cuartos frente al Deportivo Alavés, choque en el que Álex Remiro ocupó la meta, el canterano txuri urdin sueña con disfrutar del que sería el partido más importante de su incipiente carrera. A sus 24 años, acumula 17 encuentros con el primer equipo, desde que debutó en este mismo torno en la 23/24, y se aferra a la promesa que le lanzó el propio Matarazzo podo después de su lesión. "Haremos todo lo que podamos para que tengas la próxima oportunidad de que juegues en la portería para nosotros", afirmó tras su lesión el norteamericano.

Mientras tanto, siguen trabajando con el primer equipo los porteros del filial Theo Folgado y Aitor Fraga, que ha ocupado el sitio de Marrero en las tres últimas convocatorias. Además, se mantiene también Dani Díaz y Job Ochieng, que ya tiene apalabrado un acuerdo de renovación tras debutar la pasada jornada frente al Elche.

Así está la enfermería de la Real Sociedad

En cuanto a las bajas, siguen fuera Rupérez, Take Kubo, que se encuentra aún en Japón, Zakharyan, con molestias en el sóleo, y Barrenetxea, que se encuentra a la espera de que cicatrice el músculo tras el drenaje al que ha sido sometido. A ellos se sumó también Luka Sucic, lesionado ante el Elche y descartado a priori para la Copa del Rey, pues todo hace indicar que sufre una rotura muscular, a la espera de conocer el parte médico.