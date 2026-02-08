El debut de Ochieng apremia a la Real Sociedad a tomar una decisión sobre su futuro

El internacional keniano cumplió su sueño al estrenarse con el primer equipo txuri urdin de la mano de Matarazzo, después de un duro y particular camino hacia la elite. Su contrato acaba el próximo 30 de junio y se ha colocado en el escaparate

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo suma y sigue. Tras la victoria ante el Elche de este pasado sábado (3-1), son ya seis las jornadas consecutivas sin perder desde que arribó el estadounidense, que ha ha suma 14 puntos de 18 posibles para hacer soñar de nuevo a los donostiarras con la pelea por Europa. Sin olvidar las dos eliminatorias superadas en la Copa del Rey, donde aguarda el Athletic en semifinales. Unos ilusionantes números a los que se añaden otros logros particulares, como haber recuperado para la causa a jugadores como Beñat Turrientes o Luka Sucic, lesionado ante los franjiverdes, choque en el que además hizo debutar a su primer potrillo, demostrando así que, como gusta en Donostia, también sabe mirar a la Zubieta.

El elegido fue Jon Ochieng, que saltó al césped de Anoeta en el minuto 64 en lugar de Guedes. Así, tras cumplir 23 años el pasado mes de enero, el internacional absoluto keniano, que ya estuvo bajo el radar de Sergio Francisco, cumplía un sueño para el que ha trabajado duramente, pues su camino hacia la elite no ha sido precisamente el habitual.

Una colecta familiar para aterrizar en Canarias

Nacido en Nairobi, y tras destacar en el Express de su país, el veloz extremo africano fue enviado por su familia a Canarias con solo 17 años, recurriendo a un 'crowfunding' para costear su estancia en las islas. Mediante ese fondo, varios de sus vecinos aportaron dinero con el compromiso de devolución por parte de los padres de Ochieng en caso de que su hijo se convirtiese en futbolista profesional, algo de lo que ya puede presumir.

En un primer lugar, el hoy jugador txuri urdin aterrizó en una escuela deportiva en Las Palmas de Gran Canaria, pero al no poder pagar una mensualidad fue expulsado de la misma. Ya por entonces había llamado la atención de otros clubes y fue el Maspalomas el que apostó por él en el año 2020, dándose la circunstancia de que dicho equipo tiene actualmente un acuerdo de colaboración con la Real Sociedad

Los números de Ochieng

Esto propició su desembarco en la entidad donostiarra en 2002, tras ser ofrecido por una agencia de representantes, aunque poco antes de someterse a una prueba en Zubieta sufrió una lesión de tobillo. Pese a ello, su fichaje se concretó en un primer momento llegó para formar parte de la Real Sociedad C, dando el salto al primer filial en la 23/24, en la que disputó 19 choques en Primera RFEF. Ya la pasada campaña, Ochieng participó en 23 partidos para lograr el ascenso del Sanse a Segunda división, donde este curso ha tenido un importante impacto, con dos goles y dos asistencias en 17 encuentros.

Si renueva, no podría alternar con el filial en la 26/27

Con contrato en vigor hasta el próximo 30 de junio, la Real Sociedad debe decidir ahora si le ofrece la renovación, algo esperado tras convertirse en el primer canterano que debuta con Matarazzo (el cuarto de la temporada tras Gorrotxategi, Gorka Carrera y Astiazaran). Pero de cara a la próxima campaña, si no da el salto definitivo al primer equipo, su futuro pasaría a priori por una cesión, pues al arrancar la 26/27 ya con 23 años, la normativa impide que pueda alternar con el filial.