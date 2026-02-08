La derrota del Elche ante la Real Sociedad hace saltar las alarmas y poner en duda a Eder Sarabia

El conjunto ilicitano sufrió un nuevo 'pinchazo' en LaLiga EA Sports y sigue sin vencer en este 2026, poniendo en duda en el entrenador vasco que mantiene al equipo decimotercero en la clasificación con 24 puntos, a la espera de que se dispute el resto de la jornada

El Elche cayó derrotado en la visita a la Real Sociedad en Anoeta, en el duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia, que recibieron dos goles en algo más de diez minutos en la primera parte, volvieron a perder en un encuentro del campeonato doméstico, aumentando las dudas en torno a la presencia del técnico vasco en el banquillo ilicitano. Por ello, las dudas son reales en un equipo que no ha podido llevarse los tres puntos en un partido del año 2026, lo que ha hecho saltar las alarmas en la entidad.

El Elche, sin capacidad de reacción tras el gol

El Elche volvió a encajar por séptimo partido consecutivo, desde la victoria por 4-0 en el Martínez Valero que cerraba el año 2025. Además, los de Eder Sarabia han firmado desde entonces cinco derrotas y dos empates, incluyendo la eliminación en cuartos de final de Copa del Rey ante el Real Betis. De esta manera, la situación del equipo ilicitano se ha complicado en LaLiga EA Sports, donde se colocan en la decimotercera posición con 24 puntos, aunque la gran mayoría de equipos de la parte baja aún no han jugado en la presente jornada, por lo que podría variar considerablemente en la clasificación. Sin embargo, el técnico vasco se mostró firme en la rueda de prensa posterior al duelo ante la Real Sociedad: "Con claridad, convencimiento, trabajo, recuperar a todos e integrar a los fichajes. Llevamos dos semanas de gran trabajo en el día a día. Seguramente, merecemos más puntos. Nos está pesando que no tenemos acierto y el rival sí. El resultado llegará si seguimos con el convencimiento. Y así, nos reforzará para otras cosas. En estos momentos, hay que estar más juntos y exigirse más. Y tener más calma y frescura mental. El reto es maravilloso".

Por ello, el partido ante Osasuna del próximo viernes se podría prever como una 'final' en el Elche, que volverá al Martínez Valero para abrir la próxima jornada de LaLiga EA Sports. Para ello, Eder Sarabia podría recuperar jugadores que no pudieron participar en el día de ayer en el encuentro frente a la Real Sociedad, como son el caso de Josan, Rafa Mir o Buba Aboubacar, a la espera de la evolución de Héctor Fort, que fue operado del hombro el pasado 26 de diciembre.

Eder Sarabia, sin pelos en la lengua

Eder Sarabia, además, quiso hacer especial hincapié en la diferencia de su equipo y el de Pellegrino Matarazzo, que se sitúa octavo con 31 puntos en LaLiga EA Sports: "Hay años luz de diferencia entre la Real Sociedad y el Elche a día de hoy. La sensación es que hay muchos equipos que compiten con bazocas y tanques y nosotros, en nuestra humildad, con tirachinas. Pero este deporte permite competir de tú a tú. Y nos permitirá seguir peleando. Desde las limitaciones, queremos ser mejores".

Sin embargo, la falta de agresividad en la zona defensiva fue decisiva en el choque de Anoeta, ya que los locales firmaron tres tiros a puerta y lograron tres goles. Por el contrario, el Elche lanzó cinco remates entre los tres palos y solo consiguió un gol, el de André Silva en la primera parte y que recortaba distancias en el marcador. Además, el equipo de Eder Sarabia dominó la posesión de balón, dejando un registro de 66%, a diferencia del 34% de los de Pellegrino Matarazzo.