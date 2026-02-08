Eder Sarabia no se baja del burro: "Los errores que hacemos son parte de nuestra forma de ser"

El técnico vasco señaló el error de Neto como algo evitable pero asumió la responsabilidad de que su equipo cometa ese tipo de fallos. Y lo peor es que promete que seguirán con el mismo modelo de juego

De estar en zona europea a estar a sólo dos puntos del descenso con un partido más incluso que la mayoría de sus rivales directos por la permanencia. El Elche ha tirado su renta de puntos en los últimos seis partidos, los que lleva sin ganar el equipo de Eder Sarabia. Y lo peor es que en todos ellos les está pasando factura errores en los últimos minutos o los regalos defensivos que cometen con una propuesta tan preciosista con la pelota como la suya.

Y que verdad es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Porque hasta el técnico vasco pareció irse satisfecho del juego de los suyos en Anoeta, pese a la derrota por 3-1. El preparador del conjunto franjiverde ha subrayado en rueda de prensa los errores que comete el Elche en la salida de balón son “parte de su forma de ser”, aunque esta vez le haya costado la derrota en tierras donostiarras.

El conjunto ilicitano sigue sin ganar a domicilio, y este sábado ha caído ante la Real con “errores defensivos que han lastrado al equipo”, tal y como ha señalado el técnico bilbaíno. “Si André da Silva hubiese metido la primera la historia hubiese sido diferente, pero no ha podido ser”, ha añadido.

Su equipo se mantiene con 24 puntos, dos por encima del descenso pendiente de lo que hagan otros rivales, y encadena siete partidos sin conocer la victoria. “Hay cosas que tenemos que corregir, y los aciertos de ellos y nuestros errores han condicionado el partido. En nuestra manera de jugar necesitas frescura mental y calma, y estoy convencido de que este equipo va a ir creciendo y ganaremos partidos”, ha analizado.

En Anoeta, los ilicitanos comenzaron bien el partido, pero el 1-0 de la Real “ha marcado el partido”, reflejo también de las “dinámicas de ambos equipos”. A pesar del 2-1, “el equipo ha seguido en el partido, y Remiro ha sido el mejor de ellos. Sin su actuación, el resultado hubiese sido diferente”.

El 2-0 de la Real ha llegado en un error “evitable” de Neto en la salida de balón, pero tal y como ha expresado Sarabia, “es parte de nuestra forma de ser, y si fallamos es culpa mía”. Ha hecho énfasis en las oportunidades falladas de su equipo, y ha confesado que el vestuario está “dañado”.

Aunque el momento del Elche no sea bueno, el entrenador vizcaíno pretende “seguir” para romper la mala dinámica “lo antes posible”. Sobre la Real, ha dicho que es “un gran equipo en un gran momento, y eso se ha notado en las acciones clave del partido”.

Curiosamente, el único tanto que ha marcado su equipo hoy ha llegado en una acción de juego directo, ese estilo de juego al que tanto renuncia para presumir de un modelo mucho más vistoso pero, visto lo visto, menos fructífero. Sobre todo, con las armas que tiene.