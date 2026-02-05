El Elche presenta a sus fichajes de invierno y estos se lo dejan claro a Eder Sarabia

En un mismo acto de presentación, el club ilicitano le dio la bienvenida a Gonzalo Villar, Tete Morente y Buba Sangaré

Eder Sarabia ya tiene los refuerzos que pedía. O tal vez no, eso queda entre las paredes de los despachos del Martínez Valero. El caso es que el club ilicitano ha aprovechado este jueves para presentar de manera oficial a sus tres fichajes invernales: Gonzalo Villar, Tete Morente y Buba Sangaré.

En el caso de los dos primeros se trata del retorno al cuadro franjiverdes de dos jugadores que se quedaron con ganas de más en su primera etapa. Al menos, eso han dejado claro en el acto de presentación.

En primer lugar, el centrocampista Gonzalo Villar afirmó que regresa al conjunto ilicitano “más maduro y mejor futbolista” tras seis años fuera de la entidad.

El murciano, cedido con opción de compra por parte del Dínamo de Zagreb, dijo que está preparado para debutar cuando el entrenador, Eder Sarabia, lo necesite: “Estoy deseando trabajar con Eder, porque ya sabes lo que te espera y lo que te va a pedir”.

“Me daba envidia sana ver jugar al Elche por el nivel de disfrute que se nota en los jugadores de aquí”, señaló Villar, que reconoció que desde su salida al Roma ha tenido siempre “las puertas abiertas” para regresar.

“Pude volver antes, pero eran situaciones complicadas en las que había que poner de acuerdo a muchas partes”, explicó el murciano, que agradeció al Elche que le haya recibido “con los brazos abiertos”.

Por otro lado, Gonzalo Villar evitó la comparación con Rodri Mendoza, traspasado al Atlético de Madrid, al afirmar que los jugadores no vienen a sustituir a nadie: “Yo vengo a ser Gonzalo Villar y a mejorar mi anterior versión en el club”.

Por último, recalcó que espera hacerlo tan bien que el Elche pueda ejecutar al final de la temporada la opción de compra: “No he venido por cuatro meses ni para ser un parche, porque este es mi sitio y mi casa”.

Tete Morente se lo deja claro a lo seguidores del Elche

Mientras tanto, Tete Morente afirmó durante su presentación que ha hecho “un esfuerzo grande” por regresar en el mercado de invierno al club ilicitano, al que calificó como su “casa” y donde ha firmado un nuevo contrato hasta junio de 2028.

El jugador gaditano, que abandonó Elche después de cuatro temporadas para firmar por el Lecce italiano, dijo estar en disposición de ayudar desde ya al equipo y deseó volver a jugar cuanto antes en el Martínez Valero. Morente indicó que le puede aportar al vestuario “frescura” y buen ambiente, ya que se definió como una persona “cachonda que hace piña”.

“Voy a ayudar en todo lo que pueda a alcanzar el objetivo de la salvación”, dijo Morente, que aseguró que ha ganado “madurez” desde su salida del Elche al tener que competir en un país diferente, con otro idioma y cultura. Morente admitió que en el fútbol “siempre hay presión”, pero precisó que hay que llevarla “de la mejor manera posible” para alcanzar los objetivos.

El gaditano asumió que el Elche le necesita en esta nueva etapa para la “banda derecha” y desveló que ya tuvo conversaciones con el club el pasado verano para volver. El centrocampista dijo que no está arrepentido de haber rechazado la renovación con el Elche para jugar en Italia y destacó el buen ambiente que se ha encontrado en el vestuario.

Por último, subrayó que el Elche ha tenido “mala suerte” con los últimos resultados y abogó por “mirar hacia adelante" para que el conjunto ilicitano vuelva a ser el que ha sido durante la primera vuelta: “Vamos a Anoeta con la mentalidad de sumar los tres puntos”.

A Buba Sangaré no le puede la presión

El nuevo lateral del Elche, Buba Sangaré, aseguró este jueves, durante su presentación, que no le va a poder la presión en su primera experiencia profesional en el fútbol español y añadió que estará “a la altura del equipo”. El nuevo jugador franjiverde, de 18 años, llega cedido del Roma y, pese a contar con varias ofertas, indicó que tuvo claro que su primer objetivo era “jugar en el Elche”.“Estoy feliz de estar aquí, con mi familia y mi gente. El Elche es el club en el que quería estar desde pequeño y quería venir sí o sí”, señaló el lateral, que se definió como un jugador “veloz y agresivo”.