Oficial: Tete Morente vuelve al Elche dos años después

El delantero de 29 años ha hecho oficial su vuelta a la que fue su casa durante tres temporadas, por lo que rompe el contrato con el Lecce y firma con el conjunto de Eder Sarabia hasta 2028, tras lograr un acuerdo entre ambas partes

El Elche está siendo uno de los equipos que más novedades está dejando en el cierre del mercado de fichajes. El conjunto de Eder Sarabia, por un lado, ha rechazado una oferta del Celta de Vigo por la incorporación de Álvaro Núñez. Por otro lado, Rodrigo Mendoza está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Atlético de Madrid. De esta manera, el conjunto alicantino ha hecho oficial en el día de hoy el regreso de Tete Morente, que rompe por ello su contrato con el Lecce, al que estaba ligado hasta junio de 2027.

Tete Morente, nuevo fichaje para la delantera de Eder Sarabia

El Elche se encuentra terminando de perfilar su plantilla en este cierre del mercado de fichajes. Los de Eder Sarabia, que vienen de perder dos encuentros de manera consecutiva en LaLiga EA Sports, necesitan refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada, tal y como manifestó el propio técnico vasco tras el encuentro ante el Barcelona: "El tema es la lesión de Fort. Ya queríamos encontrar a un jugador con más alternativas ofensivas. Gonzalo y Lucas, sin ser prioridades, nos hacen más fuertes. La lesión de Álvaro y la operación de Fort hace que estemos muy necesitados en esa posición. Veremos si es con más de uno, yo creo que sí"

Tras ello, el Elche ha anunciado en el día de hoy el fichaje de Tete Morente, que vuelve a la que fue su casa durante tres temporadas, a la que dijo adiós en 2024 para fichar, precisamente, por el Lecce: "El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Tete Morente para su incorporación al conjunto franjiverde. El futbolista vuelve al Elche CF tras su paso por el US Lecce y firma un contrato que le vincula al Club hasta junio de 2028. José Antonio Morente Oliva (Cádiz, 04/12/1996) debutó en Primera División con el Elche CF en la temporada 2020/21 y permaneció en el Club durante cuatro temporadas, tres de ellas en Primera División y una en Segunda, antes de marcharse en la temporada 2023/24. Durante su estancia, se consolidó como un jugador clave por su experiencia, compromiso y capacidad ofensiva".

Tete Morente, experiencia para un Elche necesitado de puntos

Además, el Elche ha querido elogiar a su nuevo fichaje, destacando qué aporta Tete Morente: "El jugador gaditano aporta madurez, liderazgo y versatilidad en banda, reforzando la parcela ofensiva del equipo y sumando calidad a un proyecto que busca consolidarse en Primera División. El Elche CF da la bienvenida a Tete Morente y le desea muchos éxitos en esta nueva etapa franjiverde. ¡Bienvenido de nuevo, Tete!"

Tete Morente podría debutar este sábado ante la Real Sociedad en Anoeta, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Eder Sarabia podría decidir darle la titularidad o minutos en el segundo tiempo a un jugador que se fue con goles en su anterior etapa en el Elche. Por otro lado, el conjunto alicantino viene de no ganar en el comienzo de este año, firmando tres derrotas y dos empates, además de la eliminación en octavos de final de Copa del Rey ante el Real Betis.