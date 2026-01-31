Elche - Barcelona, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto de Eder Sarabia recibe al de Hansi Flick en el Martínez Valero en un nuevo partido del campeonato doméstico, en el que ambos conjuntos cuentan con bajas importantes en sus diferentes convocatorias

Por un lado, el Elche viene de perder ante el Levante y empatar contra el Sevilla , lo que deja al conjunto de Eder Sarabia duodécimo en la clasificación con 24 puntos.

Por otro lado, el Barcelona viene de ganar al Real Oviedo y de perder frente a la Real Sociedad , por lo que l os de Hansi Flick siguen liderando la tabla con 52 puntos.

Por su parte, Hansi Flick valoró, en rueda de prensa, el futuro del club , ya que el próximo mes de marzo habrá elecciones para la presidencia del Barcelona.

Barcelona y Elche se citan hoy en el Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia, que llegan con bajas importantes como la de Febas o Álvaro Nuñez, afrontan el choque ante los de Hansi Flick con la necesidad de puntuar tras no poder lograr la victoria en los primeros cuatro encuentros del campeonato doméstico. Por su parte, el conjunto azulgrana, sin Pedri por lesión, viaja a Alicante con el objetivo de seguir manteniendo el liderato y las buenas noticias. Por último, el colegiado del partido será Alejando Múñiz, que estará acompañado en el VAR de Valentín Pizarro.

Eder Sarabia, sin Febas ante el Barcelona

Por su parte, Eder Sarabia valoró lo que espera del partido ante los de Hansi Flick: “El Barcelona en campo contrario es de los mejores equipos del mundo, así que vamos a intentar que durante fases del partido no jueguen tanto en campo contrario. Hay que estar frescos, ser valientes, saber que vamos a ir a presionar una y nos van a superar, lo que nos tocará replegar. Tenemos capacidad de superar su presión tras pérdida y llevar el partido más a su campo. Una de las claves es ser valientes y alejarles el mayor tiempo posible de nuestra portería”. Además, cabe recordar que el Elche cuenta con las bajas de Febas, por acumulación de tarjetas, Héctor Fort, Josan, Álvaro Nuñez. Además, el Elche llega duodécimo en la clasificación con 24 puntos, a la espera de que se disputen el resto de partidos esta jornada 22 de LaLiga EA Sports.

Hansi Flick, con el objetivo de mantener el liderato

Por su parte, Hansi Flick analizó, en la rueda de prensa previa, el encuentro de esta noche ante el Elche: "Llegan los grandes momentos de la temporada, momentos importantes y cada partido es un partido menos. Tenemos que estar enchufados y concentrados. Jugamos contra el Elche, el año pasado en casa tuvieron más posesión. Eder ha hecho un trabajo fantástico. Juegan muy bien, son muy valientes. Tienen un juego atractivo y crean muchas oportunidades, me encanta ver cómo juegan". En este sentido, cabe recordar que el Barça afronta el duelo en el Martínez Valero sin Christensen, Pedri y Gavi, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Además, el Barça viene de lograr tres victorias consecutivas, ante el Slavia de Praga, Real Oviedo y Copenhague, donde cerraron la fase de liga de la UEFA Champions League entre los ocho primeros, pudiendo de esta manera evitar los dieciseisavos de final de la Copa de Europa. No obstante, el conjunto de Hansi Flick se distancia en tan solo un punto con el Real Madrid, por lo que los azulgranas necesitarán la victoria para seguir liderando la tabla de la Liga EA Sports, a expensas de lo que hagan los de Arbeloa mañana ante el Rayo Vallecano.