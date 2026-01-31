Hansi Flick destaca la falta de efectividad contra el Elche: "Jugamos un partido fantástico, excepto en los últimos metros"

El entrenador del Barcelona analizó, en rueda de prensa, la importante victoria lograda en el Martínez Valero ante el Elche, donde brilló Lamine Yamal pero también destacó especialmente Frenkie de Jong en el conjunto culé

El Barcelona se llevó los tres puntos del Martínez Valero, ante un Elche bien planteado pero que le faltó efectividad en los últimos metros. Los de Hansi Flick lograron una importante victoria para continuar en lo más alto de la clasificación de LaLiga EA Sports. De esta manera, el técnico alemán compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el partido que firmó su equipo, que les deja primeros con 55 puntos, a la espera de lo que haga el Real Madrid mañana ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu.

Hansi Flick valora el partido de Lamine Yamal

De esta manera, Hansi Flick comenzó la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Elche: "Para nosotros era importante conseguir los tres puntos hoy. Pero lo hicimos realmente bien, jugamos un partido fantástico, excepto en los últimos metros, eso es cierto. Creo que normalmente en la primera parte tenemos que decidir este partido. A veces me gustaría que los jugadores convirtieran las ocasiones en goles, porque para nosotros es importante, ya que cada tres o cuatro días tenemos un partido, así podemos gestionar un poco mejor los minutos. Hoy era posible, pero creo que más en eso. Estuvimos ahí. Lo bueno es que estuvimos ahí desde el principio del partido, en la primera parte. Creamos muchas ocasiones, pero fallamos delante de la portería, fallamos las ocasiones".

Por otro lado, Hansi Flick hizo balance del partido de Lamine Yamal: "Es para el equipo, para el club, para todos. Es bueno cuando juega a su máximo nivel. Creo que es lo suficientemente joven para mejorar, tiene potencial para alcanzar otro nivel. Creo que eso sucede. Hoy fue muy importante para nosotros, para el equipo, pero también para los otros jugadores. Normalmente hablo del equipo porque es importante. Por supuesto, hoy algunos jugadores estuvieron un poco mejor que el resto, pero al final es muy importante jugar a este nivel con todo el equipo. Estuvimos bien conectados. Fue bueno ver esto, pero también crear ocasiones. Es fantástico".

Hansi Flick y el estilo del Elche

Además, Hansi Flick comentó el estilo del Elche: "Cuando tienes un rival y quieren jugar al fútbol, es mejor para todos. Se decide en el campo. Es lo que hace al fútbol. Por eso jugamos al fútbol. Por supuesto, dije ayer que me encanta el estilo de cómo juegan al fútbol. Tienen una buena filosofía. Es llamativo cómo sacan el balón jugado. Han creado muchas opciones para salir jugando. Es realmente bueno ver eso".

Por último, Hansi Flick habló sobre el partido de Dani Olmo y su asociación con Fermín: "Como dijiste, creo que puede jugar en ambas posiciones. También son buenas noticias. Tenemos más opciones y jugadores para jugar en diferentes posiciones. Es bueno para el equipo. Creo que lo hace realmente bien. También en defensa, estoy contento con eso. Creo que también en ataque con el balón fue importante para nosotros. Creo que esa es la calidad de ambos. Saben cómo usar los espacios que el rival nos da, pero también con el balón crean mucha dinámica. Quizá ambos son un poco diferentes, pero juntos creo que lo hacen realmente bien, hoy y también en los últimos partidos".