Cubarsí, sobre la vuelta contra el Newcastle: "Mañana estamos en casa, con la gente animando y será distinto"

El defensa del Barcelona compareció en rueda de prensa para analizar la decisivo encuentro frente al equipo de Eddie Howe. Además, el central ha desvelado el mensaje de Laporta días después de volver a proclamarse presidente de la entidad

El Barcelona recibirá mañana al Newcastle (18:45), en el encuentro correspondiente a la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. En este sentido, Pau Cubarsí ha sido el jugador que ha comparecido, además de Hansi Flick, para analizar lo que espera del choque frente a los de Eddie Howe, al que llegan tras el empate en St. James' Park. De esta manera, el central ha valorado cómo se encuentra el equipo en este momento de la temporada, el nivel e irrupción de los jóvenes, además de otros temas como las amenazas del equipo inglés.

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Pau Cubarsí desvela el mensaje de Laporta al vestuario

En este sentido, Pau Cubarsí ha valorado el encuentro de mañana frente al Newcastle y cómo llega el equipo: "Llegamos muy bien, con buena dinámica y resultados y jugando bien. Cuando juegas cada tres días, buscas esos pequeños ratos por la tarde para mentalizarte para el partido y mañana saldremos con todo, como siempre". Además, el central del Barcelona ha desvelado la visita de Laporta en el día de hoy: "Nos ha venido a visitar, le hemos dado la enhorabuena. Nos ha dicho que estamos a un nivel espectacular y que sigamos haciendo las cosas bien y siendo una familia, que es lo que da títulos". Por otra parte, el canterano habló de detalles que han cambiado en el juego: "Hemos ido retocando cuatro cosa que al principio de temporada no nos acababan de salir. Estamos a un nivel espectacular. Si confiamos en la filosofía del staff, pueden salir grandes cosas. Somos muy jóvenes, tenemos ganas de dejarnos la piel por este club, como hemos hecho tantos años en categorías inferiores. Cuando eres pequeño ya vas cogiendo esa experiencia para jugar grandes partidos. Se puede dar el máximo más allá de la edad".

Pau Cubarsí también alabó la llegada de Joao Cancelo y la de los canteranos al primer equipo: "Estamos muy contentos. Me ayudó mucho a integrarme cuando estuvo aquí antes. Es un jugador espectacular, que rinde bien por derecha e izquierda. Es un culé más y está encantado. Les digo que estén tranquilos, que estamos aquí para jugar a fútbol y que no hagan caso a todo lo que se oye alrededor. Espart ha tenido la oportunidad y ha rendido al cien por cien. Cortés cuando entré también lo hará igual. Lo más importante no es la experiencia, es cómo enfocas el partido, cómo entras. Es una eliminatoria que está igualada. Aunque hayas jugado semis la temporada pasada no te indica que vayas a pasar. Hay que salir con todo y así lo haremos".

Gerard Martín, sobre las amenazas del Newcastle

Pau Cubarsí hizo balance de sus compañeros de posición y el rol de Gerard Martín: "Gerard está haciendo una temporada espectacular. Se siente cómodo de central, nos ayudamos. Pero todos los centrales del equipo pueden jugar y rendir al máximo".

Por último, Pau Cubarsí habló de las amenazas del Newcastle: "El Newcastle tiene jugadores de alta calidad. No jugó Gordon en la ida, pero no nos enfocamos en los jugadores rivales, solo en nosotros, en lo que podemos hacer bien y mejorar La intensidad de ellos en su campo es espectacular y tuvimos un gran planteamiento defensivo, igual nos faltó algo más de ritmo en ataque. Pero mañana estamos en casa, con la gente animando y será distinto".