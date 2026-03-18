Barcelona - Newcastle, en directo el partido de la UEFA Champions League en vivo online

Tras el 1-1 de la ida en Inglaterra, el conjunto azulgrana se aferra a su gran momento en LaLiga y la fortaleza que viene mostrando en el Camp Nou para sellar el pase a los octavos de final de la Champions

¡Muy buenas tardes! Arrancamos con la previa de un choque en el que el FC Barcelona necesita la victoria para eliminar al Newcastle y acceder a los cuartos de final de la Champions . Tras el 1-1 de la ida en tierras inglesas, los azulgranas confía en mostrar una versión muy diferente, más acorde a la que vienen exhibiendo en LaLiga y especialmente en el Camp Nou , donde se vienen mostrando infalibles. Con todo, deben tener cuidado con un rival correoso que viene a por todas. ¡Comenzamos!

Barcelona - Newcastle: Onces, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Hansi Flick y Eddie Howie, os dejamos toda la información previa al choque, tanto sobre los onces probables como sobre dónde verlo por TV en directo y cómo seguirlo de forma online.

Hace solo una semana, el Newcastle, en un partido muy completo, se adelantó en el marcador por medio de Harvey Barnes, pero en el último minuto una buena acción de Dani Olmo forzó un penalti de Malick Thiaw, que permitió a Lamine Yamal firmar el empate definitivo.

Así luce el estadio azulgrana antes de que comiencen a poblarse sus gradas. Desde que regresó a su casa, el Barça suma 12 victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, dos en Champions y uno en Copa del Rey, con 39 goles a favor (3,25 por partido) y 7 en contra. De locos.

Líder de LaLiga e imparable en el Campo Nou, el FC Barcelona lo tiene a priori todo a su favor para superar los octavos de final de la Champions ante el Newcastle tras el 1-1 de la ida, aunque el cuadro inglés, noveno en la Premier League, también está en un buen momento tras su victoria liguera en el campo del Chelsea.

Así llega el FC Barcelona: ahora sí está descansado

Estadísticamente todo es favorable al equipo de Hansi Flick, también por sensaciones, a pesar del mal partido protagonizado por los azulgranas en la ida, en un encuentro que llegó pocos días después del 3-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, lo que influyó en el cansancio de jugadores determinantes como Pedri.

Ahora, en cambio, el Barça llega fresco. Flick tiró de rotaciones ante el Sevilla sin que el rendimiento del equipo se resintiera (5-2). Descansaron baluartes como Lamine Yamal, que jugó 20 minutos, y Pedri, que participó solo la primera mitad, mientras que Eric Garcia, que sale de una lesión, también descansó, como Fermín, que jugó el segundo tiempo. Además, Ferran Torres le dejó su sitio a Lewandowski.

Los espectaculares números del Barcelona en el Camp Nou

La racha del Barça en casa es inmaculada. Desde que volvieron a nuevo Camp Nou, los culés encadenan 12 victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, dos en Champions (Eintracht y Copenhague) y uno en Copa, con 39 goles a favor (3,25 por partido) y 7 en contra.

Los precedentes ante ingleses también le avalan

En cuanto a los precedentes, además, los dos partidos jugados en casa ante el Newcastle cayeron de lado del Barça: 1-0 en la 97-98 y 3-1 en la 2002-03; y contra equipos ingleses, los azulgranas no han perdido en 14 enfrentamientos, cinco de ellos con empates. La última derrota data de la campaña 2006-07 frente al Liverpool (1-2).

Las bajas de Hansi Flick

Frente a las 'Urracas', Flick seguirá sin poder contar con sus dos carrileros titulares que están lesionados (Koundé y Balde) ni tampoco con el centrocampista Frenkie de Jong, pero recuperará a Eric Garcia después de sus problemas físicos. En cualquier caso, el once del técnico alemán no admite muchas sorpresas, más allá de la presencia de Fermín o Dani Olmo como mediapunta.

Así llega el Newcastle: reforzar en la Premier League y con Gordon

Por su parte, el Newcastle United llega con la intención de dar la sorpresa tras la igualada de St James' Park, en un encuentro en el que el conjunto inglés firmó una actuación muy completa y generó numerosas ocasiones. El equipo dirigido por Eddie Howe llega reforzado tras una victoria de gran valor en la Premier League ante el Chelsea (0-1), con un gol de Anthony Gordon, que fue suplente en el partido de ida pero que apunta a ser titular en la vuelta, siendo el segundo máximo goleador de la Champions con diez tantos.

La bajas de Eddie Howe

En cuanto a las bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth. Sí estará presente en la expedición Bruno Guimarães, aunque el técnico ya ha confirmado que no tendrá minutos, ya que el centrocampista continúa recuperándose de su lesión, pero ha querido acompañar al equipo en una de las citas más importantes de la temporada.