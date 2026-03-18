Alerta amarilla en el Barcelona: los jugadores apercibidos y con riesgo de sanción de cara a los cuartos de final

Varios jugadores del conjunto de Hansi Flick tendrán que tener especial cuidado en el partido de hoy contra el Newcastle, ya que si ven tarjeta amarilla, se perderían la ida de los cuartos de final de la Champions League: Gerard Martín, Marc Casadó, Fermín López y Lamine Yamal

El Barcelona se verá las caras en la tarde de hoy con el Newcastle, en el duelo que decidirá qué equipo pasa a cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras el empate del choque de ida, todo queda por decidir en un encuentro que arrancará a las 18:45 en el Spotify Camp Nou. Además, uno de los focos del partido estará sobre los jugadores que están apercibidos y que, si ven una tarjeta amarilla, se perderían la ida de cuartos de final de la Copa de Europa. En este sentido, Hansi Flick cuenta con futbolistas con riesgo de sanción como Lamine Yamal, entre otros.

Jugadores claves del Barcelona, en riesgo de ser sancionados

Hansi Flick podría repetir el once que salió la semana pasada en la ida contra el Newcastle. Sin embargo, Eric García, que lleva dos partidos seguidos sin disputar un minuto, podría volver a la titularidad en el día de hoy. No obstante, la pareja Cubarsí - Gerard Martín parece fija para el duelo de hoy en el Camp Nou. Además, la ausencia de Frenkie de Jong puede abrir diferentes variantes en el centro del campo. Por otro lado, el técnico del Barcelona podría sorprender dejando en el banquillo a Lewandowski y apostando por Ferran Torres, o incluso con la opción de que entre Dani Olmo de falso 9, sobre lo que le preguntaron en el día de ayer en rueda de prensa: "Podría ser una muy buena elección y lo hemos tenido en cuenta, pero la verdad es que no te puedo decir nada ahora mismo. En grandes partidos como este, uno puede jugar al mejor nivel, es una motivación extra para cualquier jugador".

De esta manera, varios jugadores del Barcelona que apuntan al once titular en el día de hoy para recibir al Newcastle están apercibidos y con riesgo de perderse la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa si ven tarjeta amarilla en el encuentro de esta tarde en el Spotify Camp Nou. En este sentido, hablamos de Gerard Martín, Marc Casadó, Fermín López y Lamine Yamal. El primero y los dos últimos, principalmente, son claves para Hansi Flick en su esquema, por lo que su baja de cara a un hipotético enfrentamiento contra el Tottenham o Atlético de Madrid sería importante para los intereses del conjunto azulgrana. Por otro lado. Eddie Howe tiene, por su parte, cuatro futbolistas que también están apercibidos, como son Joelinton, Burn, Tonali, Willock.

La posible baja de Lamine Yamal, decisiva por sus números con el Barcelona

Lamine Yamal está en un gran momento de forma actualmente, como confirman sus datos en este momento de la temporada. El jugador del Barcelona ha logrado un total de 20 goles hasta la fecha entre todas las competiciones, además de 15 asistencias, lo que le deja como una de las piezas claves del equipo de Hansi Flick. Por ello, su baja en unos hipotéticos cuartos de final de la UEFA Champions League supondrían un problema para el técnico alemán.

Además, el '10' azulgrana, que apunta a estar en la lista de Luis de la Fuente del próximo viernes, ha visto puerta en tres de los últimos cinco encuentros, con especial atención al hat-trick que firmó frente al Villarreal en el Camp Nou. Por otro lado, el extremo ya ha superado los datos goleadores con respecto a los dos temporadas anteriores de cara a puerta, dónde registró 18 y 7 tantos, respectivamente.