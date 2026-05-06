El fútbol pide a gritos una nueva normativa para erradicar las pérdidas de tiempo

IFAB y FIFA siguen estudiando la gran revolución que consistiría en partidos a tiempo efectivo parando el reloj cuando el balón no esté en juego y dividiendo los encuentros en dos partes de 30 minutos reales

¿Tiene sentido seguir jugando a reloj corrido en una era donde el balón está parado tanto tiempo? El debate está en todas partes. Las pérdidas de tiempo constantes en el partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid no fueron más que el enésimo ejemplo de un sinsentido.

La idea es tan simple como revolucionaria: detener el cronómetro cada vez que el balón no esté en juego. Sin pérdidas de tiempo, sin interpretaciones arbitrales sobre cuánto añadir, sin ese limbo de minutos que nadie sabe exactamente cómo se calculan. Tiempo efectivo. Fútbol real.

Desde el lado rojiblanco se han elevado quejas por la gestión del tiempo del árbitro ante las constantes pérdidas de tiempo del equipo de Mikel Arteta, aunque, como suele ocurrir en el fútbol, la memoria también ha querido recordar que el equipo de Diego Simeone tomó de su propia medicina puesto que ha hecho de ese control del ritmo una seña de identidad durante años. Una especie de justicia poética que añade matices al debate, pero que ni mucho menos lo invalida.

Una propuesta que ya está en los despachos

El propio Gianni Infantino ha puesto el asunto sobre la mesa. La FIFA lleva tiempo preocupada por lo que considera una "lacra" del fútbol moderno. No hay duda de que las constantes interrupciones rompen el ritmo del juego y solo contribuyen a hacer un deporte más injusto. El debate ya ha llegado a la IFAB, el organismo encargado de modificar las reglas.

No habrá cambios inmediatos

Aunque no se esperan modificaciones de normativa a corto plazo, sí existe la clara intención de explorar el asunto. Igual que se debate el fuera de juego o se han ajustado los tiempos añadidos -incluyendo ya celebraciones de gol dentro del descuento-, el reloj parado aparece como la siguiente gran barrera a derribar.

En muchas ligas, el balón apenas está en juego poco más de la mitad del tiempo total. En el caso de España, los datos son especialmente llamativos: apenas un 54,4% de tiempo efectivo. Es decir, en un partido de 90 minutos, se juegan realmente menos de 50.

Xavi, Ancelotti o Pellegrini lo han pedido públicamente

El debate tiene cada vez más apoyos dentro del propio fútbol. Xavi Hernández fue uno de los más contundentes. "Tiempo efectivo ya y se acaba con todo esto. Estamos haciendo el ridículo". Su postura no era nueva, pero sí reflejaba un hartazgo creciente.

En la misma línea se pronunció en su momento Carlo Ancelotti, que llegó a deslizar que "ojalá existiese una regla" que eliminara las pérdidas de tiempo. Más pragmático el italiano, pero igualmente claro.

También Manuel Pellegrini ha señalado el problema de forma estructural. "Los árbitros no pueden permitir que los jugadores se demoren tanto. LaLiga es la más lenta de Europa". Y los datos, como se ha visto, le dan la razón. No es una cuestión ideológica. Es una percepción compartida.

Mirar a otros deportes

Otros deportes ya tienen resuelto este problema desde hace décadas. En baloncesto no hay margen para la especulación. Cada interrupción detiene el reloj. El tiempo que se juega es real, medible y transparente. Lo mismo ocurre en el balonmano o el fútbol sala, donde el cronómetro es parte fundamental del juego.

¿Por qué el fútbol sigue anclado? Los expertos apuntan que la transición sería viable, aunque exigiría cambios organizativos. Más tecnología, nuevos roles arbitrales y una redefinición del ritmo del partido, pero no se trata de una revolución imposible.

¿Cómo sería un partido a tiempo parado?

Aquí es donde el debate se vuelve más concreto. Si el fútbol adopta el tiempo efectivo, ¿seguirían existiendo los 90 minutos? La respuesta más extendida apunta a un modelo distinto: dos partes de 30 minutos de tiempo real. Es decir, 60 minutos efectivos, que en duración total podrían superar ampliamente los 90 minutos actuales (hora y media) debido a las interrupciones.

Sería un fútbol más concentrado, más intenso y, probablemente, con menos margen para la especulación. Cada segundo contaría. Literalmente. También obligaría a replantear estrategias. No tendría sentido perder tiempo si el reloj no corre. El juego se vería forzado hacia una mayor continuidad.

¿Revolución o pérdida de esencia?

No todo son adhesiones. Hay quienes ven en esta propuesta una amenaza a la esencia del fútbol. El tiempo corrido, con su componente emocional e imprevisible, forma parte de su narrativa histórica. El fútbol ha convivido siempre con una cierta picaresca, forma parte de su ADN competitivo, pero es cierto que lo que antes era un recurso puntual ahora se ha convertido en una estrategia sistemática.

Pérdidas de tiempo en saques de banda, porteros que arañan segundos, jugadores que simulan lesiones, recogepelotas que ralentizan el juego, balones dentro del campo... Todo suma. Y todo erosiona el espectáculo. Sin embargo, cambiarlo sería, para algunos, alterar la naturaleza misma del juego y convertirlo en algo más cercano a otros deportes, perdiendo parte de su singularidad.

El futuro: debate abierto, decisión pendiente

A día de hoy, no hay una decisión tomada. La FIFA y la IFAB siguen analizando, consultando y probando posibles cambios. Pero el hecho de que el debate exista ya es significativo. El fútbol ha empezado a cuestionarse a sí mismo. Y eso, en un deporte históricamente conservador, no es moco de pavo. La sensación es que los cambios no tardarán en producirse. Quizá no será de forma inmediata ni tan radical como el reloj parado, pero el modelo actual está bajo revisión.

El fútbol, obligado a mirarse al espejo

Y es que el fútbol tiene ahora la obligación de reinventarse. Un deporte que siempre ha podido pensarse como un ecosistema tradicional casi inmutable, ha demostrado que el paso de los años le ha sentado bien ya que se ha visto una evolución constante que ha cambiado el reglamento y la forma de jugar.

Solo basta con echar la vista atrás. El fútbol moderno nació en 1863 y, aunque cueste creerlo, las tarjetas amarillas y rojas se usaron por primera vez en el Mundial de Inglaterra 1966, ideadas por el árbitro inglés Ken Aston para facilitar la comunicación en partidos internacionales, para que los jugadores supieran que estaban siendo amonestados.

La norma del fuera de juego también ha evolucionado muchísimo hasta lo que hoy conocemos como el fuera de juego semiautomático y las sustituciones de jugadores no se permitieron hasta 1965 salvo que fuesen obligadas por lesión. Hoy ya se autorizan hasta cinco cambios por partido.

La cesión al portero se introdujo en 1992 -antes el meta la podía coger siempre el balón con las manos-, una medida revolucionaria que obligó a los guardametas a mejorar con los pies.

La llegada de la tecnología

Con la llegada de la tecnología, el fútbol también cambió. El ojo de halcón y la línea de gol llegaron en 2012 para asegura si un balón había entrado o no en portería y, a partir de 2018 en el Mundial de Rusia, llegó el sistema de vídeo-arbitraje (VAR) que permite revisar jugadas dudosas como penaltis, expulsiones o goles anulados.

El reglamento sigue cambiando

El fútbol sigue evolucionando y sus reglas no son una excepción, basta con mirar las nuevas reglas que ya están aprobadas y que serán oficiales en el Mundial 2026. En los últimos años, la FIFA y la IFAB también han ensayado los partidos con tiempos efectivos, las sustituciones ilimitadas y han contemplado ajustes variados en la regla de las manos. La última evolución es la tarjeta roja para el jugador que se tape la boca en la discusión con otro para ocultar comportamiento discriminatorio.

En definitiva, el fútbol no para de mutar y es evidente que la pérdida de tiempo es todavía una asignatura pendiente que hay que erradicar cuanto antes por el bien del espectáculo.