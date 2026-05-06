Sergio Rico se prepara al máximo esperando su próximo destino: "Podría jugar perfectamente tanto en Primera como en Segunda"

El guardameta se ejercita con Juanjo Smith, entrenador personal que ha declarado a ESTADIO Deportivo la gran condición física del andaluz. "Es un jugador muy disciplinado y humilde"

Sergio Rico disputó su último partido como profesional en febrero de 2025 cuando defendía los colores de Al-Gharafa de Qatar. Sergio Rico llegó al cuadro catarí en septiembre de 2024 tras quedar libre de un PSG que a pesar del tiempo que ha pasado, no se ha olvidado del guardameta con pasado en Sevilla, Fulham y Mallorca además del cuadro parisino.

Sergio Rico apareció en el cartel que el PSG lanzó el pasado mes de abril con motivo de la Feria de Abril de Sevilla en la que el guardameta aparecía junto a otros futbolistas que han militado, o militan en el cuadro francés como Sergio Ramos, Olga Carmona y Fabián Ruiz. Ahora Sergio Rico se ejercita en solitario junto a Juanjo Smith, entrenador personal que trabaja junto al guardameta en Sevilla y que ha explicado ha comentado a ESTADIO Deportivo en qué momento está el futbolista.

Sergio Rico lo da todo con su entrenador personal en Sevilla

Sergio Rico subió a su cuenta personal de Instagram un video en el que se le veía trabajando en Sevilla junto al entrenador personal Juanjo Smith. En las imágenes se puede observar a Sergio Rico haciendo diferentes ejercicios de fuerza, equilibrio y otros que se podrían transferir directamente a su trabajo como guardameta. Desde ESTADIO Deportivo hemos tenido la oportunidad de hablar y conocer el estado de forma en el que se encuentra actualmente Sergio Rico gracias a su entrenador personal Juanjo Smith.

Juanjo Smith no duda del nivel de Sergio Rico

Juanjo Smith, que además de trabajar con Sergio Rico también lo hace con el tenista español Roberto Carballés, ha transmitido a este periódico el genial estado de forma en el que se encuentra el guardameta andaluz. El entrenador personal sevillano comentó a ESTADIO Deportivo que "está mejor de lo que te imaginas", en relación al momento físico de Sergio Rico. Además, Juanjo Smith fue más allá y apostó porque Rico "podría jugar perfectamente ahora mismo a fútbol tanto en Primera como en Segunda".

El entrenador personal también destaca algo que se puede apreciar en el video subido a Instagram por el propio Sergio Rico: la disciplina en su trabajo, así como su humildad. "Es un jugador muy disciplinado y humilde". Además Juanjo Smith no tiene duda de que tendría a Sergio Rico en su equipo: "No tengo que vender la moto, lo tendría en mi equipo cien por cien".

La carrera de Sergio Rico: un símbolo de lucha por volver al fútbol

Sergio Rico se formó en la cantera del Sevilla, donde pasó cuatro temporadas. En el verano de 2019 salió cedido al PSG (en 2018 estuvo cedido en el Fulham) para finalmente quedarse de manera definitiva en París con un traspaso que alcanzó los 6 millones de euros.

En el PSG no contó con demasiadas oportunidades y salió cedido al Mallorca. Con un duro accidente que dejó a Sergio Rico varias semanas en coma, el guardameta se recuperó y tras prepararse a conciencia, volvió a jugar al fútbol profesional en el anteriormente citado Al-Gharafa de Catar.