El Villarreal se suma a los pretendientes que ponen el foco en Affengruber

Competencia feroz por hacerse con los servicios del central austríaco, cuyo con contrato con el Elche expira en 2027; ha rechazado por ahora renovar a la espera de una propuesta que le pueda seducir; su gran deseo es continuar en España y el club amarillo le ofrece la Champions como escaparate

Como cada año, el mercado ha comenzado a moverse mucho antes de que baje el telón de la temporada y uno de los nombres que ha irrumpido con fuerza en las agendas de media Europa es el de David Affengruber.

El central del Elche, de 25 años, ha firmado un curso que no ha pasado desapercibido y que le ha colocado obligatoriamente en el radar de varios clubes de primer nivel. Entre ellos está el Villarreal, que sigue de cerca su evolución y valora seriamente la posibilidad de entrar en la puja.

No será una operación sencilla

Su fichaje no será cosa fácil para el Villarreal ni para nadie. Ni por contexto ni por competencia. Equipos como el Atlético de Madrid, el Real Betis, el Sevilla FC e incluso el Manchester United también tienen subrayado su nombre. La lista de pretendientes habla por sí sola del impacto que ha tenido el rendimiento del internacional austríaco, convertido en uno de los centrales más fiables y cotizados del campeonato.

En el Villarreal, sin embargo, la situación encaja con una hoja de ruta muy definida. El club amarillo lleva tiempo explorando el mercado en busca de perfiles de rendimiento inmediato, pero con margen de crecimiento y un coste asumible dentro de su política deportiva. Jugadores de perfil medio-alto que puedan dar un salto competitivo con el escaparate adecuado. Y ahí aparece un factor diferencial a la hora de pujar como es el hecho de poder disputar la Champions League.

Affengruber encajaría a la perfección

La posibilidad de competir en la máxima competición continental vuelve a ser un argumento de peso en La Cerámica que lo diferencia de algunos clubes que también pueden estar interesados. No solo para retener talento sino también para atraerlo. En ese contexto, el nombre de Affengruber encaja. Un futbolista en plena madurez competitiva, con experiencia ya contrastada en LaLiga y con proyección internacional tras su reciente presencia con la selección de Austria.

Diestro pero capaz de actuar en el perfil izquierdo, su versatilidad es otro de los aspectos que seduce a los clubes interesados. Rompe líneas en conducción, interpreta bien los espacios y mantiene un alto porcentaje de acierto en el pase, lo que le permite participar activamente en la construcción del juego. Un perfil cada vez más cotizado.

Su temporada no deja lugar a dudas

Fijo en los esquemas de Éder Sarabia, ha superado los 2.500 minutos en Liga, siendo titular en el 85% de los partidos de su equipo y con un papel protagonista en la zaga franjiverde. Más allá de los números -un gol y dos asistencias-, su impacto se mide en otros registros como el liderazgo defensivo, su capacidad de anticipación, la contundencia en el duelo y, especialmente, una salida de balón aseada que le convierte en un central moderno.

El central austríaco solo se ha perdido dos partidos esta temporada en LaLiga, uno por sanción y otro por decisión técnica. En Copa del Rey solo se quedó fuera en el duelo de la segunda ronda contra el Quintanar del Rey, con participación en el resto de partidos hasta que su equipo fue eliminado por el Betis en octavos de final.

Contrato hasta 2027 y 20 millones de cláusula

En el Martínez Valero son conscientes de que retenerle no será nada sencillo. Affengruber tiene contrato hasta 2027, pero no ha aceptado por ahora las propuestas de renovación que le han puesto sobre la mesa, síntoma inequívoco de que tiene propuestas más jugosas. A partir del próximo 1 de julio entrará en su último año completo de vinculación, una situación que puede condicionar la estrategia del club ilicitano.

La cifra de salida se sitúa en torno a los 20 millones de euros, una cantidad que, sin ser inasumible para muchos de sus pretendientes, sí marca un punto de partida exigente. Especialmente en un contexto donde la competencia es feroz y donde ligas como la Premier o la Bundesliga pueden jugar con ventaja económica.

Ahí es donde el Villarreal deberá medir bien sus tiempos. El club amarillo no parte como favorito en la carrera, pero tampoco se descarta. Se mantiene en la lista de interesados y valora el encaje del jugador dentro de su proyecto. La clave estará en cómo evolucione el mercado y en la capacidad del propio futbolista para elegir destino.

Desde el entorno de Affengruber aseguran que el jugador aún no ha decidido pero que su deseo es continuar en LaLiga. Un factor que puede equilibrar la balanza frente a otras propuestas más potentes desde el punto de vista económico.