El Sevilla se interesa por Affengruber, pero el Elche lo pone muy difícil: el central revelación de LaLiga enamora a media Europa

Manchester United, Atlético de Madrid, Juventus... el espectacular rendimiento del joven zaguero austríaco hace augurar una de las mejores operaciones de la historia del club franjiverde, que le fichó a coste cero en el verano de 2024 e ingresará una altísima plusvalía

Se llama David Leopold Affengruber, juega de central aunque puede actuar también como pivote gracias a su formidable salida de balón, sólo tiene 24 años, ni siquiera ha debutado aún con la selección absoluta de su país, Austria, y en esta presente 2025/2026 está viviendo su primera experiencia en LaLiga EA Sports después de haber ascendido con el Elche CF. Sin embargo, el espectacular rendimiento que está ofreciendo ha conseguido que su complejo apellido esté en boca de todo el mundo, ya que su juego ha enamorado a media Europa, y todo apunta a que va a protagonizar muchos titulares en los dos próximos mercados de fichajes. Entre los numerosos clubes que han llamado a las oficinas del Martínez Valero preguntando por el zaguero de moda se encuentra el Sevilla FC, pero el conjunto franjiverde se lo ha pintado muy difícil en la respuesta que tiene preparada para todos los pretendientes.

Sevilla, Atlético, Manchester United y Juventus expresan interés en el fichaje de David Affengruber, central del Elche

Según apuntaba en la tarde de este pasado martes la prensa inglesa, el Manchester United es otro de esos equipos que se han interesado en las últimas semanas por el posible fichaje de Affengruber en la ventana invernal de transferencias que abrirá exactamente dentro de tres semanas; pero hasta una entidad tan adinerada como es la de los 'Red Devils' se ha sorprendido por la alta tasación del Elche CF, que reclama la prohibitiva cifra de 30 millones de euros.

Así lo asegura, mencionado a fuentes directas de la negociación, una noticia del portal deportivo TeamTalk, que añade que la Juventus FC, en Italia, y tanto el Sevilla FC como el Atlético de Madrid, en España, también han mostrado "un interés formal" al conjunto alicantino por este joven defensor que aúna contundencia en el juego aéreo con su 1,85 y nervios de acero cuando le toca conducir el balón bajo presión para iniciar jugada.

La dirección deportiva que comanda Antonio Cordón junto a su mano derecha, José Ignacio Navarro, está buscando refuerzos para todas las posiciones. Aunque es la demarcación en la que Matías Almeyda cuenta con más efectivos, el centro de la defensa también está entre las tareas pendientes del Sevilla FC; pero la prioridad sigue estando en un delantero -Akor Adams se va a la Copa de África y ni el nigeriano ni Isaac Romero están aportando pegada- y en ese centrocampista de corte creativo que quedó pendiente de conseguir en el pasado mercado estival.

Ni siquiera hace falta mencionar la nula capacidad económica que posee hoy en día el club nervionense, por lo que huelga concluir que el precio de Affengruber se escapa del todo a su margen de acción, incluso aunque se hiciese realidad para enero la anunciada llegada de un fondo inversor americano dispuesto a tirar de talonario.

Affengruber, negocio redondo para el Elche: fichaje a coste cero, altísimo rendimiento y plusvalía millonaria

Todo apunta a que Affengruber se convertirá en un futuro bastante cercano en una de las mejores operaciones de la historia del Elche CF, que fichó a coste cero al defensor austríaco en el verano de 2024, cuando acabó contrato con el Sturn Graz y emprendió su primera aventura fuera de Austria, donde antes había tenido un breve paso de seis meses por el RB Salzburgo tras militar en el modesto conjunto del FC Liefering y en la cantera del AKA Salzburgo.

Con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027, dando por hecho que la renovación se antojará algo improbable ante tanto equipo de primer nivel interesado en hacerse con sus servicios y con la nula intención ilicitana de desprenderse de él en el inminente mercado de fichajes de enero, cabe augurar que el verano de 2026 va a desatar una subasta al mejor postor.