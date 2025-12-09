La estadística da como favorito al Sevilla FC en el duelo de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés

El equipo nervionense tendrá que afrontar el único duelo entre equipos de Primera división en los dieciseisavos de final, pero irá a Mendizorroza a buscar su segunda victoria de esta temporada y a hacer bueno el dicho de 'No hay dos sin tres' en los precedentes coperos entre ambos conjuntos

El Sevilla FC ha sido el equipo que peor parado ha salido en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se ha celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que le ha deparado para la próxima semana el único duelo entre Primeras de esta ronda, una eliminatoria a partido único en el vitoriano estadio de Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Eso sí, para compensar la mala suerte, ahí está una optimista estadística: los nervionenses se han clasificado en las dos eliminatorias coperas en las que se han medido a los babazorros, la primera de ellas, en una semifinal que acabó con la conquista de su segundo título.

El Sevilla FC busca el tres de tres en sus duelos de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés

La primera edición de la Copa del Generalísimo, disputada en su totalidad en la primavera de 1939, enfrentó a Sevilla y Alavés en una semifinal cuyo partido de ida concluyó con una increíble victoria de 6-5 para los andaluces, certificada por los tres goles locales de Pepillo, los dobletes de Guillermo Campanal y Juan Berrocal y los tantos visitantes de Elices, Elicegui (2) e Iriondo (2). El 1-1 registrado en el encuentro de vuelta en tierras vascas, con tanto local de Iriondo y gol visitante de Raimundo, clasificó a los sevillistas para la final que luego ganaron en Barcelona al Racing de Ferrol y que dio el segundo de los cinco títulos coperos que lucen en las vitrinas del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El otro precedente entre Deportivo Alavés y Sevilla FC en la Copa del Rey es mucho más cercano en el tiempo. Fue un duelo correspondiente a los octavos de final de la edición de 2023, disputado también a partido único en Mendizorroza el día 17 de enero de ese mismo 2023, y acabó con una victoria del conjunto blanquirrojo gracias al solitario tanto marcado por Ivan Rakitic. El centrocampista croata fue artífice de la clasificación de su equipo para los cuartos de final, donde caería eliminado a manos del CA Osasuna tras perder por 2-1 en El Sadar de Pamplona.

En la presente temporada de LaLiga EA Sports, el equipo dirigido por Matías Almeyda ya ha visitado el campo del Deportivo Alavés. En concreto, fue el pasado 20 de septiembre en la quinta jornada y con el resultado de 1-2 gracias a los goles de Rubén Vargas y Alexis Sánchez, quien desniveló el tanto del momentáneo empate que había establecido Carlos Vicente al transformar un penalti que él mismo había provocado al ser derribado en el área por Marcao Teixeira.