Pena máxima en Nervión que crece a pasos agigantados

Tan sólo el Mallorca en la 19/20 llevaba más penaltis en contra en la jornada 28ª (12 y acabó con 16), pero todas las ediciones de LaLiga del siglo XXI menos cinco terminaron con diez o menos como listón

Las dos penas máximas provocadas este domingo por Joao Cancelo, derribado por detrás cuando ingresaba en el área contraria por Djibril Sow y testigo de cómo José Ángel Carmona cortaba desde el suelo con la mano su intento de recorte, elevan a once las señalas en contra del Sevilla FC, de largo ya el más castigado de este apartado. Dado que el Real Betis-RC Celta concluyó sin penaltis, los nervionenses se distancian en dos más del segundo de ese ranking de dudoso gusto, el conjunto vigués, que lleva ocho. Se trata, además, de una cifra casi de récord, pues únicamente el RCD Mallorca llevaba más a estas alturas de la 19/20. En concreto, uno más.

Solamente seis marcas peores... en total

Con diez jornadas aún por disputarse, el Sevilla FC puede establecer un nuevo listón negativo, pues sus once penas máximas en contra (de las que nueve fueron convertidas, mandándola fuera Robert Lewandowski en el choque ante el Barça de la primera vuelta y deteniendo Odysseas Vlachodimos una al gironí Christian Stuani) ya superan el total mayor de todas las ediciones de LaLiga del siglo XXI menos cinco. El récord lo tienen en la 19/20 los bermellones, que llevaban 12 y acabaron con 26, por 14 el Deportivo Alavés. Con 13 terminaron el Valencia CF en la 16/17 y el Cádiz CF en la 21/22. Una docena sufrieron el Rayo Vallecano y el Racing Club de Santander en la 02/03 y el Granada CF de la 20/21. A este paso, los de Almeyda, que se quejan de los pocos que les señalan, podrían hacer historia.

Una rápida confirmación vía VAR que dispara la cuenta nervionense

Poco más de un minuto empleó Martínez Munuera entre que fue llamado desde la sala VOR por Iglesias Villanueva y volvió de consultar el monitor para señalar el segundo penalti de la tarde, que volvería a convertir Raphinha Dias para firmar el 2-0. La conversación entre ambos colegiados fue escueta, pues el gallego le recomendaba "una revisión para valorar un potencial penalti por mano", indicándole que le iban a mostrar "el brazo completamente estirado, ocupando un espacio, y el contacto del balón con el brazo". En el audio difundido por la RFEF se escucha al de Benidorm decir: "La posición de la mano la tengo clara, lo único que me faltaba saber era si la tocaba o no. La toca con la mano, vale, así que voy con penalti, chicos, y sin tarjeta".