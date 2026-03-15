El vestuario del Sevilla, autocrítico pero claro: "No se pueden regalar dos penaltis al Barcelona"

Gudelj, Oso y Alexis reconocen que no dieron su mejor versión y que los dos penaltis en los primeros minutos cambiaron el plan de partido: "Hay que recomponerse lo más rápido posible"

Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla Fútbol Club, fue el primero de los jugadores nervionenses en dar la cara tras la derrota en el Camp Nou. El centrocampista serbio atendía los micrófonos de DAZN para reconocer que estuvieron muy lejos de su mejor versión.

"No hemos hecho un partido perfecto, ante un Barça que está muy bien, hay que hacer un partidazo y no pudo ser... En la primera parte, los dos penaltis rápidos nos han dolido mucho, después se hace difícil", ha explicado.

De hecho, el intento de reacción en la segunda parte duró poco. "No estábamos del todo perfecto por decirlo así para ganar a un Barça en el Camp Nou. No salió, sabemos que remontar un partido sea donde sea pero hoy no pudo ser. Queríamos remontarlo en la segunda parte con cambios más ofensivos pero llegó el gol de ellos muy rápidos", ha admitido.

Ya para los medios oficiales del Sevilla, Gudelj abogaba por mirar al próximo duelo ante el Valencia, un duelo directo por la permanencia. "Todos los partidos son importantes, el siguiente es una final. Ya lo hemos dicho, todos son finales, ahora que analizar rápido y sacar lo que hay que mejorar. El siguiente es otra final con nuestra gente", ha dicho.

Por último, el serbio se alegró enormemente de la vuelta de Rubén Vargas tras su lesión: "Seguro, está de vuelta y nosotros muy contentos, vamos completando el grupo y eso en el tramo final es importante".

Oso, estreno goleador agridulce

El canterano del Sevilla ha sido el mejor futbolista nervionense sobre el Camp Nou. El lateral ha firmado un gol y una asistencia, aunque ha reconocido que de poco le sirven. "Como has dicho, dentro de lo malo hay que sacar algo positivo, es un día que voy a recordar toda la vida, contento por hoy pero ojalá pudiera haber sido con una victoria, a seguir trabajando para que sigan llegando momentos así", ha admitido el hispanoargentino.

Sobre el partido en sí, el defensa nervionense ha analizado: "Un día complicado, pocas cosas tengo que decir, jodido, pero ahora a aprender de esto, a mejorar, aprender de los errores, pensar en el próximo fin de semana que tenemos que ganar sí o sí, sacar la victoria y desde ya pensando en la semana que viene. No queda otra, es eso, recomponerse lo más rápido posible, aprender de todo y mejorar para ir a por el próximo partido".

Alexis y los dos penaltis regalados al Barça

También comparecía ante los medios oficiales del club sevillista el chileno Alexis Sánchez. El delantero no tuvo su día aunque reconoció que los dos penaltis fueron una losa demasiado pesada para levantar. "Entramos un poco con dos penales que no se pueden regalar al Barcelona. Hay que estar concentrados, tocan bien, se mueven mucho y ahora viene otro partido donde nos jugamos mucho", ha considerado el de Tocopilla, que espera no repetir los mismos errores ante el Valencia: "No cometer los mismos errores, dos penaltis cuestan mucho, en los primeros 20 minutos, cuesta mucho... Ahora toca levantar cabeza y el domingo ir con todo".

Por último, el atacante nervionense se alegró enormemente por el estreno goleador de Oso: "Le exijo, hablamos mucho y siempre le digo que no se conforme y que sea constante".