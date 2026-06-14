El Sevilla cierra la puerta a Peque con matices por petición de García Plaza

El técnico sevillista ha transmitido su deseo de que siga en Nervión, lo que condiciona la postura del Sevilla en el mercado, pero no garantiza al cien por cien su continuidad por diversos factores

La llegada de Luis García Plaza coincidió con la lesión de Peque Fernández y no pudo tenerlo a sus órdenes en los primeros entrenamientos. Un factor en contra del futbolista catalán, que, una vez recuperado, no logró abrirse un hueco en los planes del entrenador madrileño.

De ese modo, solo había acumulado 43 minutos en cuatro partidos hasta la última jornada, cuando disfrutó de su única titularidad disputando 64 minutos más, por lo que no contó demasiado en los planes de García Plaza. Esta falta de protagonismo ha generado incertidumbre acerca de su continuidad en el Sevilla y se ha llegado a hablar de su posible salida, lo que, a día de hoy, no está descartado.

García Plaza pide la continuidad de Peque

No obstante, dentro de las numerosas decisiones que debe tomar con respecto a la plantilla, el míster incluye a Peque en sus planes para el proyecto con su sello y ya le habría transmitido su deseo al club que siga a sus órdenes en el ejercicio venidero, convencido de que puede ser útil en el nuevo Sevilla por lo que puede aportar en el centro del campo. Exactamente lo mismo que con Manu Bueno, al que también le han comunicado que cuentan con sus servicios para la 26/27.

Sin embargo, esta decisión de García Plaza no garantiza su continuidad en el Sánchez-Pizjuán, pero sí condiciona la posición del Sevilla en el mercado. No lo garantiza por el mero hecho de que el Sevilla estudiará todas las ofertas que lleguen por sus activos ante su necesidad de hacer caja para aliviar su tesitura económica. Es decir, que si llegara una propuesta sustanciosa por el mediapunta, los gestores nervionenses le abrirían la puerta al futbolista, cuya opinión también resultará fundamental.

El interés reconocido del Racing por Peque

En este sentido, Plaza le ha transmitido confianza y el futbolista está abierto a seguir a menos que le surgiera alguna oportunidad en la que le aseguraran protagonismo en la máxima categoría, como podría ser su regreso del Racing de Santander ante el interés por repescarle que ha reconocido el propio presidente cántabro, Manolo Higuera.

"El lunes sí estuvimos hablamos José Alberto (el entrenador del Racing) y yo con Peque. Él es uno de los nuestros, pero lo vendimos por cuatro millones de euros al Sevilla FC y, claro, ahora no te lo van a dar gratis. Es realmente complicado", señaló el dirigente del Racing, que señaló una realidad indiscutible.

La cesión, descartada

Y es que el hecho de que García Plaza cuenta con Peque provoca que se cierren vías como la cesión y que solo se barajen como vía de salida por una cantidad que, como mínimo, le permita recuperar su inversión, los cuatro millones de su cláusula de rescisión. Cantidad que no está al alcance del recién ascendido y posiblemente de ninguno de los clubes que le siguen la pista.

No obstante, de aquí al final de mercado todo pueden cambiar, ya dependiendo de los fichajes que lleguen y también del comienzo de la temporada, previo al cierre de la ventana. De momento está más dentro que fuera pese al revuelo causado por los 'me gusta' de la pareja del futbolista a los post en redes sociales que reclaman su vuelta a El Sardinero.